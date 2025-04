La Mañanera de hoy 15 de abril | Autoridades sanitarias de EEUU no avisaron de imponer aranceles al jitomate mexicano; no son sustituibles allá: Sheinbaum

Por la libre

La presidenta reprochó que no se informó a ninguna dependencia del gobierno de México el arancel a los jitomates, se notificó a los abogados de los productores de jitomates, lo cual está mal, debieron haberlo notificados a nosotros.

No hay ningún dumping, aseguró y dijo que no hay sustituto del jitomate en Estados Unidos, no es sustituible por ningún otro país.