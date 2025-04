Claudia Sheinbaum solicita un periodo extraordinario al Congreso de la Unión para las leyes secundarias de desapariciones

Claudia Sheinbaum 14 de abril

Con el fin de incluir las propuestas y diálogos realizados con las y los familiares de personas desaparecidas hechas en conjunto con la secretaría de Gobernación, la presidenta Claudia Sheinbaum solicitó un periodo extraordinario al Congreso de la Unión para presentar las leyes secundarias en materia de desapariciones.

El periodo extraordinario también será de utilidad para aprobar algunas modificaciones al marco legal que regula el Poder Judicial, la cual se renovará el próximo primero de septiembre y a su vez las leyes secundarias de desapariciones.

Respecto al diálogo con los familiares, la presidenta comentó que han habido avances importantes donde han estado presentes las coincidencias entre cada colectivo.

Casos actuales de desaparición producto de acciones individuales o grupales

El pasado 13 de abril, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), publicó el documento Precisiones sobre la desaparición de personas en México frente al pronunciamiento del Comité de Desaparición Forzada de la ONU, con el fin de realizar aclaraciones respecto al tema de desapariciones en el territorio mexicano.

De acuerdo con la CNDH, en la mayoría de casos documentados quienes cometen el delito son personas pertenecientes al crimen organizado, por lo tanto no hay servidores públicos involucrados, no se originan desde el Estado. No obstante, de acuerdo con la Comisión, existen espacios geográficos específicos, donde las desapariciones se han vuelto sistemáticas, a causa de dinámicas delincuenciales. Igualmente, agentes de Estado o particulares suelen estar involucrados.

El organismo señala que actualmente dos de las problemáticas a enfrentar son los protocolos de búsqueda utilizados, ya que ha llevado a familiares de las víctimas a convertirse en buscadores, así como la ausencia de Fiscalías Especializadas en materias de búsqueda y las Comisiones de Búsqueda previo a 2019.

Precisiones sobre la desaparición de personas en México frente al pronunciamiento del Comité de Desaparición Forzada de la ONU Crédito CNDH

Casos registrados por la CNDH

Desde 1990, el organismo cuenta con un registro de 823 expedientes relacionados con casos de desapariciones forzadas, 46 expedientes pertenecen al periodo de 2019 a 2024. Durante este tiempo, la CNDH ha realizado un total de 20 recomendaciones vinculadas con desapariciones forzadas, de las cuales 17 fueron relacionadas con violaciones graves y de ellas solo 5 fueron cometidas por el gobierno anterior.

Además el organismo señala que la mayoría de los casos actuales de desaparición en México son atendidos de inmediato por las autoridades de búsqueda, como lo son las Fiscalías locales y federales o las Comisiones de búsqueda, dando como resultado la localización de las personas con vida.