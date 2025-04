Candidato de MC en Tlacotalpan denuncia amenazas de muerte; se niega a renunciar

Candidato de MC a la alcaldía de Tlacotalpan, Veracruz, Luis Armenta dijo que recibió amenazas de muerte si no deja la candidatura (Luis Armenta/Facebook)

Luis Armenta, aspirante de Movimiento Ciudadano (MC) a la alcaldía de Tlacotalpan, Veracruz, denunció haber recibido amenazas de muerte si no declina su candidatura.

A través de sus redes sociales, Armenta informó que desconocidos le advirtieron que atentarían contra su vida y la de su familia si no se retira de la contienda electoral. Además, le exigieron no presentar denuncias ante la Fiscalía General del Estado.

A pesar de las amenazas, Armenta afirmó que no renunciará a su postulación y que, en caso de que algo le suceda, ha dejado un escrito señalando a los responsables. “Si algo me pasa a mí o a mi familia, hay una persona que ya tiene un escrito mío señalando de dónde vino la amenaza, para proceder legalmente en su contra”, declaró.

“Con todo y amenaza les digo a mi gente que lucharemos juntos por no permitir que Tlacotalpan vuelva a caer en manos de saqueadores del pueblo. No tengo miedo, ni me tiembla la mano por seguir luchando por mi gente tlacotalpeña, sé que no es fácil y menos cuando te amenazan de esa manera, que solo yo sé de qué manera me lo dijeron, pero no renunciaré a participar a la presidencia municipal de Tlacotalpan para darle el verdadero cambio a mi gente tlacotalpeña. Bendiciones, y creo era necesario enterar de esta situación a la ciudadanía por si algo me pasa a mí o a mi familia (sic)”, destacó el candidato de MC.

Varios candidatos también han sido amenazados

Líder de MC en Veracruz, Luis Carbonell de la Hoz, en marzo pasado denunció que fueron amenazados 10 candidatos de su partido, cinco se bajaron de la contienda (Luis Carbonell de la Hoz/Facebook)

Este caso se suma a una serie de incidentes similares en Veracruz. El pasado 6 de marzo, el coordinador de MC en el estado, Luis Carbonell, dijo que hay grupos del crimen organizado que han presionado a 10 de sus candidatos en todo el estado para que se bajen y no participen.

Según información de diarios locales, coincidieron que la Secretaría de Seguridad Pública de Veracruz negó dar protección a estos candidatos de MC tras las amenazas.

Además, otros candidatos han denunciado situaciones similares. Por ejemplo, José Francisco González Aynes, candidato de MC a la diputación federal por Coatzacoalcos, recibió amenazas telefónicas advirtiéndole que, de no retirarse, su familia correría peligro.

La situación ha generado preocupación entre los partidos políticos, que exigen a las autoridades garantizar la seguridad de los candidatos y la integridad del proceso electoral.

La violencia y las amenazas podrían afectar la participación ciudadana y la legitimidad de las elecciones programadas para el 1 de junio.