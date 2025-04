Susana Zabaleta condena el regreso de Angélica Rivera a Televisa: “Sólo en México pasa esto”

La cantante se lanzó contra la actriz Cuarto Oscuro:Edgar Negrete Lira

El regreso de Angélica Rivera a las telenovelas ha generado controversia, especialmente tras las declaraciones de la cantante y actriz Susana Zabaleta, quien expresó su desacuerdo con la reincorporación de la ex Primera Dama al mundo del espectáculo.

En entrevista con los medios de comunicación, Susana Zabaleta cuestionó el papel que Angélica Rivera desempeñó durante su tiempo como presidenta del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) y criticó el estado en el que quedaron los centros de atención de esta institución.

Durante una conferencia, Zabaleta no ocultó su descontento y lanzó comentarios irónicos sobre la situación. “Que si Aracely Arámbula, que si la ‘Gaviota’, ahora protagonista", dijo mientras hacía gestos de burla. Añadió: “Qué tal que nos la dejó ir seis años y luego ustedes ya la ven como protagonista, qué fuerte, ¿no? Solo en México pasa esto”.

La actriz volverá a la televisión (Foto: Cuartoscuro)

En una entrevista posterior para Sale el Sol, Susana Zabaleta profundizó en sus críticas hacia la gestión de Rivera al frente del DIF durante el sexenio de su entonces esposo, el expresidente Enrique Peña Nieto. “Me dicen ‘tienes razón’, pero la siguen viendo. O sea, no me digan que tengo razón y la sigan viendo. Uno tiene que protestar de alguna forma. ¿Dónde se quedó el DIF en su sexenio? Y como saben, a mí me importa mucho el DIF”, expresó.

Zabaleta también señaló que los centros de atención del DIF quedaron en condiciones deplorables y lamentó que asociaciones privadas hayan tenido que asumir responsabilidades que, en su opinión, correspondían al Estado. “Están los centros hechos mier... y da mucha tristeza que la asociación privada como la nuestra tenga que apoyar cuando el Estado tendría que haber apoyado en ese sexenio y en este, en todos”, afirmó.

(IG/susanazabaleta)

Cuando se le preguntó si tenía interés en ver la nueva telenovela de Rivera, Zabaleta respondió con una sonrisa irónica: “Por favor, me ofenden hasta los pósters”. Estas palabras dejaron claro su rechazo hacia el regreso de la actriz al mundo del entretenimiento.

Angélica Rivera y su trayectoria como actriz y Primera Dama

El último papel protagónico de Angélica Rivera en una telenovela fue en 2007, cuando interpretó a la protagonista de ’Destilando amor‘, una producción de Televisa en la que compartió créditos con Eduardo Yáñez. Tras finalizar las grabaciones de esta exitosa producción, Rivera decidió retirarse de la actuación para enfocarse en su relación con Enrique Peña Nieto, quien en ese momento era gobernador del Estado de México.

Iván Sánchez, Diego Klein, Sofía Castro son parte del reparto de esta serie de Televisa Credito: Cuartoscuro

El 27 de noviembre de 2010, Rivera contrajo matrimonio con Peña Nieto en una ceremonia celebrada en la catedral de la ciudad de Toluca. A partir de ese momento, asumió el rol de Primera Dama de México, acompañando a su esposo durante su mandato presidencial entre 2012 y 2018. Poco después de su boda, Rivera anunció públicamente su retiro definitivo de las telenovelas mexicanas, decisión que marcó el inicio de su etapa como figura pública en el ámbito político y social.

El anuncio del regreso de Angélica Rivera a las telenovelas ha reavivado el debate sobre su figura pública y su legado como Primera Dama. Mientras algunos celebran su retorno al mundo del entretenimiento, otros, como Susana Zabaleta, han manifestado su inconformidad con la manera en que se ha recibido esta noticia.