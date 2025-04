Loret de Mola pide que no haya impunidad en el caso del Ceremonia, tras revelarse que hijo de AMLO es amigo de organizador

Loret de Mola tocó el tema en su espacio noticioso en el medio Latinus. Foto: Cuartoscuro

El periodista Carlos Loret de Mola dijo, en su espacio noticioso en Latinus, que la muerte de Miguel Rojas y Berenice Giles, dos jóvenes fotoperiodistas, seguía causando indigación.

Recordó que en la Cámara de Diputados, el priísta Carlos Gutiérrez pidió que no haya impunidad, y recordó que uno de los organizadores del evento es íntimo amigo de Andy López Beltrán, hijo del expresidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

“No podemos ignorar el poder que se esconde detrás de este silencio criminal, la empresa organizadora es el Grupo ECO, que pertenece a Diego Jiménez Labora, un empresario ligado estrechamente al junior Andy López Beltrán, secretario de Organización de Morena; ese vínculo no es casualidad, es una red de protección, y aquí vale la pena preguntarnos ¿Qué tanto les importa la vida a estos organizadores y a estos amigos del junior cuando del otro lado está el poder económico? Morena llegó al poder prometiendo acabar con las relaciones incestuosas entre el poder político y el poder económico, pero hoy vemos con claridad que ese discurso se cayó a pedazos", dijo el priísta.

Cabe destacar que hace unos días, Mauricio Tabe, alcalde de la Miguel Hidalgo, donde ocurrió el accidente en el que perdieron la vida los dos fotoperiodistas, dio una conferencia de prensa para aclarar lo sucedido en el Parque Bicentenario.

Así lucía la estructura que acabó con la vida de los dos fotoperiodistas. (Especial)

Ahí, salió a relucir la posible relación entre el organizador y Andrés Manuel López Beltrán, hijo de AMLO.

Tras la muerte de los dos jóvenes fotorreporteros que se encontraban en el festival musical, comenzaron a efectuarse los señalamientos sobre quién habría sido el responsable de que una grúa con estructura de metal se encontrara al interior del recinto provocara la muerte de los profesionales.

Ante ello, desde las primeras declaraciones, Tabe señaló que se habría tratado de negligencia de las personas que realizaron el evento y no de las autoridades competentes, pues dentro del registro inicial, no se había notificado sobre el uso de estos diospositivos.

Entre las preguntas que se realizaron, salió a relucir el nombre del hijo de AMLO, a quien se le ligó con el empresario Diego Jiménez Labora, responsable de la organización y creación del festival.

Se ha relacionado a Diego Jiménez Labora con Andy López Beltrán. (Foto: RS)

Tabe fue cuestionao sobre si conocía que aparentemente llevaban una relación de amistad, aunque no se hizo ninguna insunuación si existe una correlación del hijo del exmandatario con los acontecimientos ocurridos el fin de semana pasado.

“No sabía, me enteré después del evento de esta información que circula. No la doy por hecho, no quiero opinar al respecto porque lo que quiero es que los responsables, sean amigos o no amigos de quien sea, asuman con la responsabilidad de esta tragedia”, señaló Tabe.