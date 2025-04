EEUU investiga a Loretta Ortiz por posible tráfico de influencias y corrupción

La ministra Loretta Ortiz contenderá por su mismo cargo en la elección del 1 de junio. (Facebook: Loretta Ortiz)

La Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC, por sus siglas en inglés) recibió una solicitud del influyente despacho Quinn Emanuel para informar sobre el avance de una denuncia por presunto tráfico de influencias y corrupción en la que estarían implicados la ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Loretta Ortiz Ahlf, y su yerno, el abogado Abel Chávez Salinas. La denuncia fue interpuesta por las hermanas Garza, en el marco de un litigio en México contra el banco Santander.

Periodistas y analistas han documentado la existencia de dicha denuncia, que se suma a otras informaciones que vinculan a Ortiz Ahlf y a su yerno con Rafael Zaga Tawil, empresario prófugo de la justicia mexicana, por los delitos de delincuencia organizada y lavado de dinero. A Zaga Tawil se le acusa de haber desviado 5 mil millones de pesos del Infonavit mediante mecanismos ilícitos, en uno de los casos más graves de corrupción detectados en la institución, según declaraciones del director Octavio Romero.

En paralelo, Ortiz Ahlf ha sido señalada por su intención de votar en favor de Zaga Tawil en un litigio que este mantiene contra la firma financiera Actinver, a quien reclama mil millones de pesos. La controversia gira en torno a un fideicomiso del banco “Ve por Más”, del cual los fondos fueron transferidos por orden del propio Zaga a cuentas personales en BBVA. Pese a estos antecedentes, la ministra habría adelantado su respaldo al empresario en la Corte.

¿Conflicto de interés?

Otro actor involucrado es el abogado Jordi Oropeza, identificado como cercano a Abel Chávez. Se le señala por posible conflicto de interés en temas que también son materia de investigación de la SEC. De acuerdo con versiones periodísticas, se investiga si Chávez Salinas y su círculo han utilizado su cercanía con la ministra para influir en resoluciones judiciales de alto perfil.

La petición ante la SEC ocurre en medio del proceso de elección de nuevos ministros en México, en el que algunos actores estarían buscando financiamiento a través de vínculos con el sistema judicial. El caso alimenta el debate sobre la reforma al Poder Judicial impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum, quien ha señalado la necesidad de erradicar la corrupción en esa institución.

Recientemente, la ministra se ha referido a su trayectoria en el Poder Judicial, destacando que a lo largo de su carrera no ha habido ni un sólo rumor sobre algún acto que pudiera comprometerla. “El río cuando suena es porque agua lleva, y en mi caso no hay ningún rumor, nada, porque he sido toda mi vida una persona honesta”, afirmó este fin de semana.