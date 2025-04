Beca Rita Cetina 2025: ¿Se puede cobrar el pago sin la tarjeta?

¿Se puede cobrar el apoyo de la Beca Rita Cetina sin la tarjeta? (X@TonantzinFdz)

El Gobierno de México a través de los Programas del Bienestar ha implementado distintas iniciativas sociales para los estudiantes del país, entre ellas, la nueva Beca Rita Cetina. El programa comenzó a implementarse este 2025 para alumnos de secundaria.

Los estudiantes que participan en la beca reciben un monto económico de 1,900 pesos de manera bimestral, además, aquellos padres de familia que tengan a más de una persona inscrita, obtendrán $700 pesos adicionales, por cada una de ellas. Los apoyos son entregados a través de las tarjetas del Banco Bienestar, las cuales fueron entregadas de febrero a marzo.

¿Se puede recibir el pago de la Beca Rita Cetina sin la tarjeta?

No, En caso de que no la hayas recogido, no te debes preocupar, ya que el dinero se quedará congelado hasta que se complete el proceso de entrega y activación.

De acuerdo con la página oficial de la beca, habrá una nueva oportunidad de recoger la tarjeta en marzo, sin embargo, se deberá buscar en la herramienta “Buscado de escuelas” en qué instituciones estará disponible la entrega.

Pasos a seguir:

Ingresar a la página https://buscador.becasbenitojuarez.gob.mx/escuelas/ Escribir la Clave del Centro de Trabajo (CCT) de la escuela Consultar si hay una nueva fecha de entrega programada en abril Si tu escuela aún no tiene fecha programada, revisa el sitio unos días después, ya que la información se actualiza a diario.

Calendario de pagos de la Beca Rita Cetina del bimestre marzo-abril

Los pagos del bimestre marzo-abril de la Beca Rita Cetina comenzaron a depositarse desde el 1 de abril y de acuerdo con el calendario oficial de la página, terminarán el próximo 23 de abril. Estos depósitos se continúan realizando de manera ordenada, según la primera letra del apellido de cada alumno.

Letra A | Martes, 1 de abrill

Letra B | Miércoles, 2 de abril

Letra C | Jueves, 3 de abril. Viernes 4 de abril

Letra D,E,F | Sábado, 5 de abril

Letra G | Lunes, 7 de abril. Martes, 8 de abril

Letra H,I,J,K | Miércoles, 9 de abril

Letra L | Jueves, 10 de abril

Letra M | Viernes, 11 de abril. Sábado, 12 de abril

Letra N,Ñ,O | Lunes, 14 de abril

Letra P, Q | Martes, 15 de abril

Letra R | Miércoles, 16 de abril. Sábado, 19 de abril

Letra S | Lunes, 21 de abril

Letra T,U,V | Martes, 22 de abril

Letra W,X,Y,Z | Miércoles 23 de abril

Finalmente, para cualquier duda o aclaración, la beca pone a disposición el número de teléfono 55 1162 0300 o sus canales oficiales.