Michelle Salas, hija de Luis Miguel, sufre aparatosa caída al salir de un evento y huir de la prensa

Michelle Salas, hija del cantante Luis Miguel, fue rodeada por las cámaras y los micrófonos de distintos reporteros que la esperaban al exterior de un evento al que asistió en Ciudad de México.

El programa “Venga la Alegría” dio a conocer un video en el que se observa a la influencer salir del recinto acompañada por sus escoltas, quienes logran impedir que toque el suelo tras sufrir un percance.

De acuerdo con las imágenes mostradas por el matutino, Salas intentó huir de la prensa y subir rápidamente a su camioneta, pero en su camino dio un mal paso que la llevó a quedar de rodillas.

“Aguas, Aguas”, se escucha decir a uno de los presentes.

Pese a los constantes gritos de su nombre, sus escoltas reaccionaron de manera inmediata y lograron que la modelo subiera al vehículo y abandonara el lugar sin decir una sola palabra.

“Michelle, Michelle”, “Michelle, rápido, unas palabras”, “Michelle, cómo estás” y “Michelle, cómo está Sylvia Pasquel (su abuela)”, fueron algunos de los comentarios que hicieron los reporteros.

Aunque la influencer no quiso dar declaraciones a la prensa mexicana, se pudo observar que sí se detuvo con los fotógrafos después de desfilar por la alfombra roja del lugar.

Michelle Salas no quiso hablar con la prensa, pero se mantiene activa en redes sociales

La hija de “El sol de México” se mostró activa en sus redes sociales previo y después del evento, y aunque no emitió declaraciones a la prensa, en su cuenta de Instagram compartió parte de su sesión de maquillaje.

Cabe señalar que la joven es muy constante en su contenido y suele mostrar gran cercanía con sus seguidores, pues en semanas anteriores les pidió recomendaciones para eliminar uno de sus tatuajes.

Fue a principios de febrero cuando la modelo escribió en sus instantáneas: "Tengo 9 tatuajes, pero muy chiquitos y ya me quiero quitar unos cuantos que ya no me encantan”. Además, colocó una caja de respuestas para que los usuarios pudieran interactuaran.

Sin decir el diseño que desea eliminar, compartió uno de ellos en el que se lee la frase: “Only You” (en español, “Solo tú”), el cual se realizó en 2018 y representa un ejercicio de autoestima y amor propio.

Hasta ahora, la integrante de la dinastía Pinal no se ha pronunciado sobre lo ocurrido en CDMX, pero sigue activa en sus cuentas personales, lo que podría indicar que el percance no pasó a mayores.