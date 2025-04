Marco Chacón, esposo de Maribel Guardia, niega que falsificó firma de Julián Figueroa y desmiente romance con Imelda Tuñón

Abogado de Imelda Tuñón denuncia irregularidades en la firma del testamento de Julián Figueroa (Fotos: IG @imetunon @marco_chaconf)

Dos años después del fallecimiento de Julián Figueroa, hijo de Maribel Guardia y el fallecido cantante Joan Sebastian, un presunto testamento ha generado controversia al ser señalado como falso por los representantes legales de su viuda, Imelda Tuñón.

El documento, que designaría al hijo de la pareja como heredero universal, presenta inconsistencias en la firma del cantante, lo que ha llevado a los abogados a cuestionar su validez.

De acuerdo con el abogado Antonio Lozano, quien representa a Imelda Tuñón, la firma que aparece en el testamento no coincide con la que Julián Figueroa utilizaba en documentos oficiales, como su credencial de elector y su pasaporte.

Lozano calificó la firma como “ridícula” y aseguró que es evidente que no pertenece al fallecido cantante. Durante una entrevista en el programa De primera mano, el abogado presentó comparaciones entre las firmas para respaldar sus declaraciones.

Firma del testamento no coincide con los documentos oficiales de Julián Figueroa, según Antonio Lozano (YouTube: Addis Tuñón)

Inconsistencias en la presentación del testamento

Además de las dudas sobre la autenticidad de la firma, los abogados de Imelda Tuñón han señalado irregularidades en la forma en que el testamento fue presentado.

Según detalló Antonio Lozano, tras la muerte de Julián Figueroa, Marco Chacón, esposo de Maribel Guardia, habría informado a Imelda que el cantante no dejó un testamento, lo que implicaba que ella debía iniciar un proceso de intestado.

Sin embargo, tiempo después apareció una copia cotejada del supuesto testamento en Zihuatanejo, Guerrero, lo que generó sospechas.

Lozano explicó que, en un principio, Chacón habría indicado que Imelda no tenía derecho a heredar, ya que todo sería destinado al hijo de la pareja.

Sin embargo, en el documento que se le pidió firmar, se establecía que tanto ella como su hijo serían los herederos. Según el abogado, esta situación evidencia contradicciones en las declaraciones iniciales y en la documentación presentada posteriormente.

Marco Chacón habría afirmado inicialmente que Julián Figueroa no dejó testamento, según defensa de Imelda Tuñón (Captura: De Primera Mano / Imagen TV)

La aparición de un testamento cuestionado

Meses después de la muerte de Julián Figueroa, surgió una copia cotejada del testamento que supuestamente había sido elaborada por el cantante.

Según Antonio Lozano, la firma en este documento es claramente falsa, lo que refuerza la hipótesis de que el testamento no es legítimo. “La firma se ve a leguas que es una firma falsa”, afirmó Lozano durante su intervención en el programa.

El abogado también destacó que las inconsistencias en la firma no son el único elemento que pone en duda la autenticidad del documento. Aunque no se especificaron más detalles en el informe, la aparición tardía del testamento y las circunstancias en las que fue presentado han generado desconfianza entre los representantes legales de Imelda Tuñón.

Copia del testamento apareció en Zihuatanejo meses después del fallecimiento del cantante (Instagram)

Ante ello, Marco Chacón fue cuestionado por el periodista Carlo Uriel, quien le preguntó directamente por los señalamientos de haber falsificado la firma de Julián Figueroa.

“Es bien simple, yo nunca en mi vida he falsificado un documento de ninguna naturaleza, ni ese ni ningún otro, además el beneficiario de ese testamento que apareció, del cual ninguno de nosotros tenía conocimiento, el beneficiario es el niño, no es la abuela, no es ninguna otra persona, es el niño, entonces hay que tener claro que, si ellos están pleando ese testamento, digamos que la madre se lo está peleando a su hijo, no a mí, yo no soy heredero, no a Maribel, no es heredera, el niño es el heredero universal”, dijo en el canal de YouTube de Carlo Uriel.

Maribel Guardia y Marco Chacón se casaron en 2011 y llevan juntos como pareja más de dos décadas (Foto: Instagram)

Así mismo, Chacón negó contundentemente haber tenido una relación sentimental con Imelda Tuñón, como se ha especulado. “Ya el colmo de las cosas, incluso ridícula, definitivamente no”.