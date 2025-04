Andrés García ‘se le aparece’ frecuentemente a su hijo, Leonardo García: “A veces enojado”

Leonardo García afirma soñar con su padre, Andrés García, frecuentemente desde su fallecimiento en abril pasado (Ig @leonardogarciaof)

Leonardo García, hijo del fallecido actor Andrés García, ha revelado que su padre se le ha aparecido en sueños en múltiples ocasiones desde su muerte.

En un reciente encuentro con la prensa, el actor compartió detalles sobre estas experiencias y no descartó la posibilidad de intentar comunicarse con su progenitor a través de un médium, siempre y cuando este sea confiable.

Estas declaraciones surgen meses después del fallecimiento de Andrés García, quien murió a los 81 años en su residencia de Acapulco, tras luchar contra problemas de salud como ascitis y cirrosis.

Leonardo García explicó que los sueños en los que aparece su padre suelen desarrollarse en escenarios relacionados con Acapulco, un lugar significativo en la vida de la familia.

“Sí, se me ha presentado varias veces en mis sueños, efectivamente. Son raros (los sueños), pero se me aparece, no me habla, pero se me ha aparecido muchísimo fisícamente, o sea de que está aquí, cuando estábamos en casa de alguien en Acapulco y en las piedras, y subimos y bajamos, muy chistoso, pues lo que vivimos, ¿no?”, explicó.

Leonardo García considera acudir a un médium confiable para intentar comunicarse con su padre fallecido (Instagram: @leonardogarciaof)

Aunque Andrés no le habla en estas visiones, su presencia es clara y, en ocasiones, se muestra sonriente, mientras que en otras aparece con un semblante más serio.

“Despierta uno y le digo a mi mujer: ‘Oye, soñé de nuevo con el jefe’. Algunas veces lo sueño enojado y otras veces muy sonriente, positivamente”, comentó el actor.

Leonardo García y su conexión con el recuerdo de su padre

Leonardo García expresó que, a pesar de las circunstancias, se siente orgulloso de parecerse cada vez más a su padre. Según compartió, colegas y personas cercanas que conocieron a Andrés García le han mencionado que su presencia les recuerda al fallecido actor. “Me dicen que parece que están viendo a Andrés resucitado”, afirmó.

El actor también reflexionó sobre la posibilidad de contactar a un médium para intentar comunicarse con su padre. Aunque admitió no ser una persona que crea fácilmente en este tipo de prácticas, no descartó la idea si llegara a encontrar a alguien que demostrara ser auténtico.

“No soy tanto de ese tipo de cosas, pero buena idea. Puede ser, si me encuentro con uno que no sea charlatán, que realmente tenga conexión para abrir el portal”, explicó.

En los sueños de Leonardo, Andrés García aparece en escenarios relacionados con Acapulco, un lugar importante en su vida (Instagram/@andresgarciatvoficial)

El legado de Andrés García en el cine y la televisión mexicana

La muerte de Andrés García en abril de 2023 dejó un vacío en el mundo del espectáculo mexicano. Nacido en República Dominicana, el actor se consolidó como una de las figuras más influyentes del cine y la televisión en México.

Su carrera estuvo marcada por su participación en el cine de “ficheras”, un género popular en las décadas de 1970 y 1980, y por su papel icónico como Pedro Navajas, que lo catapultó al reconocimiento internacional.

Además, su vida personal, caracterizada por múltiples matrimonios y relaciones, lo convirtió en un personaje controversial y mediático.

La vida personal de Andrés García estuvo marcada por polémicas, matrimonios y una conexión especial con Acapulco (Foto: Instagram/@andresgarciatvoficial)

Andrés García contrajo matrimonio en cuatro ocasiones y tuvo tres hijos en sus dos primeros matrimonios: Leonardo García, Andrés García Jr. y Andrea García, quien también es actriz y presentadora.

u vida estuvo estrechamente vinculada a Acapulco, donde finalmente falleció tras enfrentar complicaciones de salud derivadas de la cirrosis.