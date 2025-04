Los Alegres del Barranco repiten homenaje a “El Mencho” en Uruapan, pese a controversia por su show en Jalisco

Los Alegres del Barranco repitieron su homenaje a El Mencho en Uruapan, Michoacán. (Captura de pantalla)

En medio de la polémica desatada por su reciente presentación en Jalisco, el grupo Los Alegres del Barranco volvió a proyectar imágenes de Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), durante un concierto ofrecido el domingo 30 de marzo en la Plaza de Toros La Macarena, en el municipio de Uruapan, Michoacán.

El acto ocurrió apenas 24 horas después de que la banda realizara una acción similar en el Auditorio Telmex, en Zapopan, donde interpretaron el corrido El dueño del Palenque mientras se exhibían imágenes del capo en las pantallas del escenario.

En esta segunda ocasión, el espectáculo se repitió ante cientos de asistentes que corearon la canción y aplaudieron durante la canción mientras se hacía la proyección de las fotografías del líder del CJNG.

Los Alegres del Barranco hacen apología a El Mencho en Uruapan, Michoacán. (TikTokt: miguelvargas.5827)

Las imágenes utilizadas en Uruapan fueron las mismas del evento en Jalisco, según se puede ver en videos compartidos por los asistentes, difundidos en redes sociales. Durante el espectáculo, Los Alegres del Barranco compartieron escenario con Banda Pelavacas y La Revelación.

Cabe apuntar que el escándalo de su presentación en Zapopan comenzó a hacer ruido la tarde de ese mismo domingo, por lo que en la noche la polémica ya era mucho mayor.

Hasta las primeras horas de este 1 de abril, ni el Gobierno de Michoacán ni la Fiscalía General del Estado (FGE) han emitido declaraciones respecto a esta presentación, sin embargo, se piensa que las acciones podrían ser similares a las que ha implementado el gobierno de Jalisco.

Investigación penal en Jalisco

Durante el evento de “Los Señores del Corrido” en el Auditorio Telmex, Los Alegres del Barranco proyectaron imágenes de Nemesio Oseguera Cervantes, alias 'El Mencho', líder del CJNG, mientras interpretaban su corrido. (Capturas de pantalla)

El concierto del sábado 29 de marzo, como parte del evento “Los Señores del Corrido” en el Auditorio Telmex, derivó en consecuencias legales y administrativas para el grupo musical. La Fiscalía General del Estado (FGE) de Jalisco inició una carpeta de investigación por posible apología del delito, registrada bajo el número 21010/2025.

De acuerdo con declaraciones del gobernador Pablo Lemus, la Fiscalía citará a declarar a los cuatro integrantes y al productor, para deslindar responsabilidades.

Por otro lado, el mandatario también confirmó que a partir de ahora ningún grupo con antecedentes de apología del crimen podrá presentarse en eventos organizados o financiados por el Gobierno de Jalisco, incluyendo las Fiestas de Octubre y otros festivales públicos.

“He ordenado que todos los espectáculos públicos dependientes del gobierno, entre ellas las Fiestas de Octubre, no se presente ningún grupo que haya tenido antecedentes de apología del delito. Es posible prohibirlos y vamos a hacer lo que nos toca”.

El gobernador de Jalisco, Pablo Lemus veta narcocorridos de eventos organizados por el Gobierno. (X/@PabloLemusN)

Se quedan sin visa

Además, el Gobierno de Estados Unidos revocó las visas de ingreso al grupo, impidiéndoles realizar presentaciones en ese país por presuntamente enaltecer a un líder de una organización criminal.

De acuerdo con el cartel oficial de su Tour 2025 “Los Señores del Corrido”, Los Alegres del Barranco tenían programadas varias presentaciones durante abril, tanto en México como en Estados Unidos. Las fechas en territorio mexicano incluyen la Expo Fiesta en Lázaro Cárdenas y la Feria de Pedro Escobedo.

No obstante, las fechas previstas en Estados Unidos ya no podrán realizarse, pero se desconoce si serán canceladas en su totalidad o si el grupo sólo será reemplazado.

Los Alegres del Barranco es una agrupación originaria de Badiraguato, Sinaloa. (Spotify)

Las fechas que se verán afectadas eran las siguientes:

4 de abril – Imperio , Tulsa, Oklahoma

5 de abril – Bésame Mucho Fest , Austin, Texas

6 de abril – Waller County Fairgrounds , Hempstead, Texas

11 de abril – Fecha en Estados Unidos (ciudad no especificada)

12 de abril – Fecha en Estados Unidos (ciudad no especificada)

13 de abril – Fecha en Estados Unidos (ciudad no especificada)

25 de abril – Fecha en Estados Unidos (ciudad no especificada)

26 de abril – Chuckchansi Park , Fresno, California

27 de abril – Rancho Grande, Morgan Hill, California

Hasta el momento, la agrupación no ha hecho oficial la cancelación de estos conciertos, aunque legalmente no podrían ingresar a territorio estadounidense mientras no se revierta la revocación de sus visas.

En cuanto a las fechas en México, aún quedan:

18 de abril – Expo Fiesta , Lázaro Cárdenas, Michoacán

19 de abril – Explanada de la Feria , Pedro Escobedo, Querétaro

20 de abril – Fecha en México (ciudad o recinto no especificado)

Los Alegres del Barranco, agrupación originaria de San José del Barranco, en el municipio de Badiraguato, Sinaloa, está conformada por Armando Moreno Álvarez (voz principal), José Pavel Moreno (acordeón y segunda voz), José Carlos Moreno (bajo) y Cristóbal Reyes (batería). Con más de una década de trayectoria, el grupo es conocido por interpretar narcocorridos, canciones que relatan historias de figuras del crimen organizado.

Hasta ahora, la banda no ha emitido declaraciones públicas sobre los hechos, pero sí borró todas las historias en Instagram que estaba compartiendo sobre su canción “El del Palenque” hasta que se dio a conocer su cancelación de visas en EEUU.