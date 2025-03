MasterChef Celebrity México 2025: quién fue el primer eliminado de la cocina más famosa

Las celebridades se enfrentaron con sus mejores platillos en el primer episodio del reality show. (Captura de pantalla @MasterChefMx)

Este domingo 30 de marzo se transmitió el primer episodio de la nueva temporada de MasterChef Celebrity México 2025. La esperada edición reunió a un grupo de figuras del entretenimiento y las redes sociales que demostraron sus habilidades culinarias en un ambiente cargado de tensión y emoción.

El estreno destacó especialmente por el reto de eliminación, en el que los participantes se enfrentaron a una competencia intensa que puso a prueba su creatividad y precisión en la cocina. Los internautas calificaron el desafío como uno de los momentos más emocionantes del episodio, comentando cómo la presión influyó pues tuvieron que presentar un “platillo con historia”.

“No quiero que ustedes dos no se sientan mal porque su trabajo fue digno porque nos trajeron preparaciones buenas. En este reto estábamos buscando el platillo que pasara de generación en generación, y eso también significaba respetar la técnica”, explicó la chef Zahie.

Los chefs calificaron la técnica de preparación, los últimos que permanecieron con el mandil negro fueron Memo Ríos e Iram Mendiola. Sin embargo los jueces deicidieron que el primer concursante en abandonar la cocina más famosa de México era Iram Mendiola, perteneciente a la Generación Z - La Nueva Generación.

Iram Mendiola fue el primer concursante en abandonar el reality show MasterChef Celebrity 2025. (Foto: Azteca)

El influencer cocinó un plato titulado: “Dominguito Familiar”, que fue carne de cerdo preparado con especias, manteca y jugo de naranja.

Fue el chef Poncho Cadena quien lo felicitó por su elección sin embargo, criticó el tiempo de cocción que llevó la proteína pues no era el correcto. Por otro lado la chef Zahie Téllez destacó que hiciera tortillas, no obstante no le dio muy buenas calificaciones a la preparación. Desafortunadamente no logró convencer el paladar de los chefs.

Participantes de diferentes ámbitos están a punto de empezar en esta competencia gastronómica Credito:cuartoscuro

“Me voy contento con lo que hice, cómo afronté el reto de eliminación. Creo que los dos primeros platillos es muy complicado improvisar con algo que nunca has comido. En el reto de eliminación me arriesgué y no salió en esta ocasión”, expresó durante una entrevista final.

Mientras charlaba rompió en llanto pues el tiktoker señaló que estaba triste por su familia y la gente que lo apoyaba, además que hubiera querido estar más tiempo en el reality por ellos. “Me mostré como soy. Mi primera vez en televisión, en un reality. Pero estoy contento por la experiencia”, comentó.

Participantes de MasterChef Celebrity México que siguen en la competencia

Ofelia Medina

Rosa Gloria Chagoyán

Gaby Rivero

Anabel Ferreira

Memo Ríos

Luis Fernando Peña

Bárbara Torres

Plutarco Haza

Andrea Noli

Bobby Larios

Rafa Polinesio

Carlos Quirarte

Dani Valle

María José Magán

Lylo Fa

Isaías Espinoza - Chef en proceso

Leslie Gallardo

Nicole Chávez

Herly