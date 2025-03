Mujer presuntamente engañada por su esposo con Cazzu opina sobre la canción contra Nodal y Ángela Aguilar

La esposa de Christian Nodal sigue en medio de la polémica por la antigua relación del cantante mexicano. Foto: Jovani Pérez

Un nuevo escándalo ha sacudido la carrera de Cazzu, luego de que una mujer identificada como Nadir Jalil utilizara sus redes sociales para hacer fuertes acusaciones en su contra. Según Jalil, la artista habría mantenido una relación con su entonces esposo, Javier Alejandro Lagos, mientras ella estaba embarazada, en el año 2014.

Este señalamiento ha generado un intenso debate en redes sociales, especialmente tras el reciente éxito de la canción “Con Otra”, que algunos interpretan como una indirecta hacia Christian Nodal y Ángela Aguilar.

De acuerdo con lo publicado por Nadir Jalil, la relación entre su exesposo y Cazzu habría comenzado hace aproximadamente 11 años. En una posterior entrevista con Elisa Beristain, Nadir Jalil aseguró que fue la cantante quien tomó la iniciativa de contactar a su ex esposo, con el aparente propósito de conocerse. Según su testimonio, esta interacción inicial derivó en una relación que se mantuvo durante el tiempo en que ella esperaba un hijo.

Por supuesto, la mujer ya opinió sobre la controvertida letra de Con Otra, la canción de Cazzu que contiene una buena cantidad de indirectas en contra de Ángela Aguilar y Christian Nodales, con incendiarias frases como: “Robado se va lo que robado viene”, “Fuiste mala y todo se paga”, “Tienes tu enemigo durmiendo en tu cama” y “Te va a engañar con otra”.

Sobre este tema musical, Nadir Jalil cuenta: “El tema de ella me gusta, es muy lindo, pero me hace recordar, qué loco, cómo a ella se nota que ha sufrido, lo que le ha pasado con su marido, pero ella me ha hecho pasar lo mismo que dice en su letra a mí, las lágrimas que me ha hecho derramar".

Hombre con el que anduvo Cazzu cuenta su versión y le da la razón a su ex: sí hubo engaño

En entrevista con Elisa Beristain, el hombre en cuestión contó a detalle lo que ocurrió con la cantante mientras su esposa de ese entonces, Nadir, estaba embarzada.

Según explicó, decidió hablar públicamente sobre este episodio de su vida para defender a su entonces esposa, Nadir Jalil, quien ha sido objeto de críticas e insultos en redes sociales tras hacer públicas sus acusaciones sobre la infidelidad.

De acuerdo con lo relatado por el hombre, el romance con Cazzu surgió después de que ambos fueran presentados por amigos en común. Según detalló, fue la cantante quien tomó la iniciativa al solicitar su número de teléfono, lo que dio inicio a una serie de encuentros y salidas. La relación, que tuvo una duración aproximada de dos meses y medio, terminó cuando Lagos decidió priorizar a su familia.

“Ella me había pedido mi número, sabía que tenía yo a mi mujer. Me comporté mal y sí, fui infiel. Me decía que la dejara (a su pareja), pero no me animé porque yo ya había construido a una familia”, expresó en la entrevista con Elisa Beristain.