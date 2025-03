Richie O´Farrill aclara cómo se comunica con Inés Gómez Mont y revela cuándo fue la última vez que habló con ella

Richie O'Farrill ha sido de las pocas celebridades que ha admitido tener comunicación con la presentadora de televisión, prófuga de la justicia desde 2021. (Fotos: @inesgomezmont, @richieofarrill, Instagram)

Un juez federal ordenó a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) desbloquear las cuentas de la presentadora de televisión, Inés Gómez Mont, y de su esposo, el empresario Víctor Manuel Álvarez Puga, prófugos de la justicia desde 2021.

El matrimonio fue vinculado por la Fiscalía General de la República (FGR) por su presunta participación en los delitos de peculado, delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita.

Sin embargo, de acuerdo con fuentes citadas por El Economista, un juez dictaminó que no existían elementos para justificar el bloqueo. El medio indicó que la pareja fue eliminada de la Lista de Personas Bloqueadas.

El registro es gestionado por la UIF y en él se integran a personas, entidades u organizaciones que por sus recursos o transacciones se les vincula con posibles actividades ilícitas.

Richie O´Farrill reacciona a posibilidad de declarar sobre el caso

El ordenamiento del juez, además de representar una victoria legal para Inés Gómez Mont y Víctor Manuel Álvarez Puga, puso la atención de los medios sobre personalidades del espectáculo con estrecha relación con la exconductora de Ventaneando, uno de ellos, el standupero Richie O’Farrill.

A finales de febrero, la periodista Pati Chapoy reveló que la presentadora se puso en contacto con ella para externar su pésame por la muerte de Daniel Bisogno, con quien Gómez Mont coincidió en una etapa del programa.

Días después, durante su participación en un pódcast, Richie O’Farrill expresó que él también mantenía comunicación con Gómez Mont, con quien forjó una amistad en 2013, durante las grabaciones del programa de entretenimiento Deberían estar trabajando. “Por cierto, de repente nos escribimos. Ojalá no me venga a interrogar la Interpol”, dijo en tono de broma.

Un mes después de su revelación, el comediante volvió a hablar sobre su relación con Gómez Mont durante un reciente encuentro de la prensa previo a que se hiciera público que sus cuentas habían sido descongeladas.

Al ser cuestionado si era verdad que mantenían conversaciones, sostuvo lo dicho: “De repente... Me escribió cuando la cosa estaba mal (su crisis de salud en 2023). Hacemos mucho que no he hablado, por ahí de repente algún textillo”, expresó O’Farrill, quien destacó que Inés Gómez Mont siempre fue solidaria con él.

Respecto a si temía que la FGR le pidiera colaborara en la investigación o lo indagara por obstrucción de la justicia, O’Farrill afirmó que lo considerable posible: “No tengo idea en donde está... Le agradezco que, cuando me vio mal, me echó un textillo y ya”, mencionó.

Richie O’Farrill se mostró agradecido hacia su excompañera en TV Azteca; sin embargo, recalcó que no opinaría sobre el proceso legal que Gómez Mont y Víctor Manuel Álvarez Puga por ser una investigación en curso.

