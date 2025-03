Citlalli Hernández se pronuncia sobre rechazo al desafuero de Cuauhtémoc Blanco: “Toda denuncia debe ser investigada”

La presidenta Claudia Sheinbaum, Citlalli Hernández y Ernestina Godoy durante la firma del decreto este lunes. Crédito: Cuartoscuro

La secretaria de las Mujeres, Citlalli Hernández Mora, se pronunció respecto al rechazo de la solicitud de desafuero del diputado Cuauhtémoc Blanco Bravo en la Cámara de Diputados este martes, asegurando que todas las denuncias deben ser investigadas a profundidad.

Sin embargo, también mencionó que no se puede seguir ignorando y solapando que las fiscalías no integren de forma correcta las carpetas de investigación, ya que solo provocan impunidad.

Lo anterior en referencia a que el pasado 20 de marzo la Sección Instructora de la Cámara de Diputados rechazó la solicitud de desafuero del legislador asegurando que la carpeta de investigación presentada por la Fiscalía de Morelos carece de investigación técnica y profesional.

“El análisis evidenció que la Fiscalía no realizó entrevistas clave, diligencias periciales ni inspecciones oculares. Los dictámenes periciales en psicología resultaron contradictorios. La Sección Instructora no puede investigar ni suplir las deficiencias de la Fiscalía, pues no es Ministerio Público ni juez”, detalló el presidente del organismo, Hugo Eric Flores Cervantes.

Citlalli hace un llamado a no dejar de lado a la víctima

Citlalli Hernández también señaló que en la discusión pública se está dejando de lado a la posible víctima, quien denunció al legislador por violación en grado de tentativa cuando se desempeñaba como gobernador de Morelos.

“Me parece reprobable que en la discusión pública se esté dejando de lado a una posible víctima y que la discusión se centre en un posible desafuero, en el que -en sus dichos- las y los legisladores encontraron una carpeta mal integrada, poniendo el foco de la discusión desde el enfoque político sobre si se defiende o no a un posible agresor y no desde una dimensión de justicia”, escribió la secretaria de las Mujeres en redes sociales.

Además, la secretaria comentó que el exfiscal de Morelos, Uriel Carmona, haya utilizado su posición con fines políticos, no significa que la denuncia de una víctima deba quedar de lado ni que el desafuero no proceda.

Lo anterior, en relación a que Carmona presentó una solicitud de desafuero contra el exgobernador Cuauhtémoc Blanco antes de ser destituido como fiscal de Morelos en febrero de este año al ser acusado por obstrucción de justicia en el caso del feminicidio de Ariadna Fernanda, entre otros delitos.

Al respecto, Citlalli Hernández instó al nuevo fiscal de Morelos, Edgar Maldonado Ceballos, a revisar este y otros casos con omisiones, se investigue a profundidad y no se deje a ninguna mujer sin respuesta justa y legal.

“Hoy hay un nuevo Fiscal en Morelos y confiamos en que en éste y en otros casos se revisen las omisiones señaladas, se investigue a profundidad y no se deje jamás a ninguna mujer sin respuesta justa y legal”, escribió.

Finalmente, la secretaria de las Mujeres señaló que las y los integrantes de los 3 Poderes de la Unión tienen la obligación Constitucional y legal de realizar acciones para combatir todo tipo de violencia a las mujeres.