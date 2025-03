Christian Nodal fue a terapia tras polémicas sobre su matrimonio con Ángela Aguilar

Nodal no está interesado en aclarar quién es el bueno o el malo. (Facebook Christian Nodal)

Christian Nodal se encuentra en un nuevo momento en su carrera después de enfrentar diversas polémicas por su sorpresivo matrimonio con Ángela Aguilar, pues desde que se dio una nueva oportunidad en el amor se convirtió en tendencia por diversas controversias.

A casi un año de haber dicho el “sí”, los intérpretes de “Dime cómo quieres” siguen siendo cuestionados sobre las controversias que los han rodeado desde entonces; sin embargo, Nodal prefiere vivir el presente y disfrutar de las personas que lo aman.

Previo a su primera presentación en la Monumental Plaza de Toros México, el intérprete de éxitos como “Ya no somos ni seremos” y “Adiós amor”, confesó que tras los comentarios que surgieron sobre su matrimonio acudió a terapia, por lo que actualmente, ya no tiene interés en aclarar nada sobre su vida personal.

Christian Nodal prefiere enfocarse en las personas que lo aman. Crédito: IG/angela_aguilar_

Christian Nodal fue a terapia tras controversias por su matrimonio con Ángela Aguilar

En entrevista con Flor Rubio para Venga la Alegría, Nodal reveló cómo enfrentó el ser tendencia todos los días a raíz de su boda con la integrante de la dinastía Aguilar y, aunque actualmente la situación sigue causando curiosidad en el público, fue contundente al decir que no le interesa aclarar quién fue el bueno o el malo.

“La realidad es que yo me permito que las cosas me duelan hasta cierto grado y también hasta el grado de seriedad o realidad que lleven. También fue mucha terapia, yo creo que va por ahí. Cada que me enojo, logran lo que ellos quieren, y dije: ‘ya voy a dejar ese juego’”, explicó.

Actualmente, el cantante de 26 años no está interesado en compartir su versión de los hechos y le tiene sin cuidado lo que digan o inventen, para él lo más importante es estar consciente de su realidad.

“Yo creo que todo va en estar bien aterrizado en tu realidad. He aprendido a tomar mis fuerzas y abrazar el momento, el presente, sobre todo en privacidad”, comentó.

Tal y como lo había mencionado en entrevistas anteriores, dijo que vive tranquilo y está enfocado en hacer shows bonitos y cumplir con su trabajo, pues ya aprendió de sus errores.

“O se aprende, o no se aprende. Yo decidí aprender de todos mis errores en general y aprender de las subidas y bajadas. También aprender a soltar”, sentenció.

Nodal ya no está enfocado en las polémicas por su vida sentimental. (Facebook Christian Nodal)

A lo largo de la promoción de su concierto en Plaza de Toros, el cantante se mostró abierto a hablar de su relación con Ángela Aguilar y sus próximos proyectos, pero eligió no dar declaraciones sobre las polémicas.