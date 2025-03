Aranceles globales y fortaleza del “súper peso”: precio del dólar hoy 13 de marzo en México

Crédito: Infobae

A pesar de la expectativa por los aranceles programados para el próximo 2 de abril, anunciados por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, las jornadas de cotización de esta semana han mostrado un peso sólido y un dólar debilitado, afectado por el nerviosismo en los mercados financieros. Este jueves 13 de marzo, el dólar estadounidense fluctuó entre 20.05 y 20.17 pesos, cerrando en 20.09 pesos, con un retroceso del -0.42 por ciento.

México ha logrado evitar una depreciación significativa de su moneda frente a la política proteccionista impulsada por Trump, que ha amenazado con nuevas tarifas comerciales. No obstante, la relación con Canadá se torna cada vez más tensa, ya que ese país ha reiterado que no retirará los aranceles ni las tarifas adicionales previstas para abril, las cuales podrían duplicarse hasta un 50 por ciento. Esta medida sería en respuesta a los gravámenes impuestos por Canadá en el sector energético. El mandatario estadounidense afirmó que su país no depende de esos productos, asegurando que es autosuficiente. Sin embargo, se mantiene la expectativa sobre el resultado de la próxima reunión entre Howard Lutnick, representante comercial de Estados Unidos, y Doug Ford, primer ministro de la provincia canadiense de Ontario, con el objetivo de alcanzar un acuerdo que alivie las tensiones.

Por otro lado, persisten las preocupaciones en torno al conflicto entre Rusia y Ucrania. Trump señaló que espera que su homólogo Vladimir Putin cumpla con sus compromisos, advirtiendo que, de no ser así, sería “decepcionante para el mundo”.

Indicadores económicos: ¿Qué observar en México?

La producción industrial en México reflejó un deterioro relevante en enero de 2025, con una caída del 2.9% interanual, superando el descenso previsto de 1.8 por ciento. Este retroceso representa el sexto mes consecutivo con resultados negativos. La contracción fue impulsada principalmente por una baja del 8.8% en el sector minero, con una disminución del 10.7% en la extracción de petróleo y gas, y un leve descenso del 0.4% en minerales metálicos.

El ramo de la construcción también mostró debilidad, con una caída del 6.7%, mientras que las manufacturas retrocedieron 0.8 %, afectando a segmentos clave como textiles (-5%), maquinaria y equipo (-6 ) y productos metálicos (-3.2%). En términos mensuales y con cifras ajustadas por estacionalidad, la producción industrial bajó un 0.4%, confirmando la tendencia desfavorable del sector. En contraste, en Estados Unidos las solicitudes de subsidio por desempleo disminuyeron a 220 mil, por debajo de las 226 mil estimadas inicialmente.

De acuerdo con Felipe Mendoza, analista de mercados para ATFX LATAM, “el peso mexicano ha mantenido su fortaleza en marzo, alcanzando niveles bajos frente al dólar estadounidense, respaldado por sólidos indicadores externos, un superávit comercial y un constante flujo de remesas”.

¿Lo peor ya pasó con los aranceles?

Aunque la semana termina con cierta estabilidad, el analista advierte que lo más complicado podría ocurrir en abril. El secretario de Economía, Marcelo Ebrard, anunció que se realizarán consultas con las industrias del acero y el aluminio para evaluar una posible respuesta a los aranceles del 25% impuestos por Estados Unidos. El funcionario calificó la medida como “una mala idea”, advirtiendo que afectará a múltiples sectores debido a la alta interdependencia económica entre ambas naciones. Se espera que México defina su postura definitiva el 2 de abril, priorizando una estrategia firme en defensa de sus intereses comerciales.

Las tensiones ya se reflejan en los mercados financieros. El índice S&P 500 muestra señales de corrección, mientras que el llamado Índice de Miedo y Avaricia se encuentra en niveles extremos, evidenciando un entorno de alta volatilidad. En medio de ese panorama, el presidente Trump trató de enviar un mensaje de calma al asegurar: “los mercados van a subir y bajar, pero tenemos que reconstruir nuestra nación”.