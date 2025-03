Silvia Pinal siempre creyó que Kenny Avilés le daba drogas a Alejandra Guzmán: “Qué estúpida estaba, señora”

Alejandra Guzmán fue corista de Kenny Avilés en su adolescencia, lo que le sirvió para foguearse sobre los escenarios (Foto: Instagram)

Kenny Avilés, una de las figuras más emblemáticas del rock en México, ha dejado claro cómo desea ser recordada tras su partida.

En una reciente entrevista con Gustavo Adolfo Infante, la vocalista de la icónica banda Kenny y los eléctricos expresó que su mayor anhelo es ser recordada como una persona feliz y apasionada por la música.

“Amando la vida, es lo único seguro que tenemos en esta vida y no me da miedo morirme”, afirmó la cantante, quien se ha ganado títulos como “la madre del rock” y “la diosa del rock”.

Estas declaraciones, cargadas de humor y sinceridad, se suman a una conversación en la que también abordó episodios controvertidos de su carrera, incluyendo su relación con Alejandra Guzmán y las acusaciones de Silvia Pinal, madre de la cantante.

Kenny afirma que Alejandra Guzmán fue su corista en sus inicios, aunque hubo tensiones con Silvia Pinal (Foto: Instagram)

Kenny recordó cómo, en los inicios de su carrera, Alejandra Guzmán formó parte de su banda como corista.

Sin embargo, esta colaboración estuvo marcada por tensiones externas, ya que Silvia Pinal, una de las figuras más destacadas del cine de oro mexicano, llegó a acusarla de vender sustancias ilícitas a su hija.

Según detalló Kenny en la entrevista, Alejandra le confesó en su momento:

“Fíjate no más qué estúpida estaba señora, ah está allá arriba, señora Pinal, sí, siempre me dijo Alejandra ‘qué crees güey, mi mamá cree que tú me vendes la droga, si supiera que no te metes ni el dedo’ así me decía ella”, dijo la cantante de temas como No huyas de mí y Me quieres cotorrear.

La cantante calificó estas acusaciones como irónicas, asegurando que nunca tuvo relación con ese tipo de prácticas.

Silvia Pinal acusó a Kenny de vender drogas a su hija, una acusación que ella niega categóricamente (YT/IG)

La polémica con Silvia Pinal y Alejandra Guzmán

La relación profesional entre Kenny Avilés y Alejandra Guzmán no estuvo exenta de controversias.

Según relató Kenny, Silvia Pinal estaba convencida de que ella era quien proveía sustancias a su hija, una creencia que, según la cantante, carecía de fundamento.

“Siempre creyó, juró su mamá que yo le vendía las drogas a su hija, qué ironías de la vida”, comentó durante la entrevista.

La rockera ayudó a diseñar y confeccionar el vestuario con que fue lanzada al estrellato Alejandra Guzmán (Foto: Instagram)

Estas declaraciones no sólo arrojan luz sobre un episodio poco conocido de la historia del rock mexicano, sino que también reflejan las dificultades que enfrentó Kenny en su trayectoria, marcada por prejuicios y malentendidos.

A pesar de estas tensiones, la cantante continuó consolidándose como una de las figuras más influyentes del género, dejando una huella imborrable en la música nacional.