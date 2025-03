Gala Montes arremete contra Karime Pindter tras su asistencia a marcha del 8M: “Queda bien”

Gala Montes lanza crítica a Karime Pindter tras su asistencia a la marcha del 8M. (Instagram)

La participación de Karime Pindter en la marcha del 8 de marzo, con motivo del Día Internacional de la Mujer, generó una ola de reacciones en redes sociales, luego de que la actriz Gala Montes criticara públicamente la supuesta incongruencia de su excompañera de La Casa de los Famosos México (LCDLFMX).

En una serie de publicaciones en su cuenta de X (antes Twitter), Montes cuestionó que Pindter promueva mensajes de sororidad y acompañamiento, cuando —según dijo— se mantuvo indiferente ante la violencia que ella misma recibió de parte de Adrián Marcelo durante el reality show.

La controversia surgió después de que “La Matrioshka” difundiera imágenes de su participación en la marcha, acompañadas de un mensaje en el que reflexionó sobre su experiencia personal en una movilización feminista. “Mi enseñanza más grande, el día de hoy, es no dejar que nuestro privilegio nos ciegue, mi corazón está con todas y sus respectivas luchas, las admiro a todas y a cada una, juntas somos más fuertes”, escribió.

Karime Pindter en la marcha del 8M (Instagram: karimepindter)

El contenido fue bien recibido por muchos de sus seguidores, quienes destacaron su acercamiento al movimiento feminista. No obstante, la reacción de Montes evidenció una tensión latente, misma que se ha agudizado desde hace semanas.

La actriz publicó un mensaje sin aludir directamente a la influencer, pero con una clara referencia: “Y qué padre la gente que va a la marcha a ‘apoyar’ y a ponerse su blusa morada y su pañuelo, pero el chiste no es solo ir a sacarse la foto, porque el día que violentaron a una mujer en sus narices, no hicieron nada. Pero ya saben que son queda bien y a mí me vale, yo no soy queda bien”.

Gala se lanza contra Karime en el 8M. (Captura de pantalla)

El comentario fue interpretado como una crítica directa a Karime, por los incidentes ocurridos durante su convivencia en LCDLFMX, cuando Montes fue violentada múltiples veces por el conductor Adrián Marcelo. En aquel momento, Gala denunció públicamente el trato que recibió por parte del presentador, al que señaló de haber ejercido violencia simbólica y verbal en su contra.

Según la actriz, la influencer no reaccionó con la contundencia que esperaría de una amiga o una aliada en un espacio expuesto a millones de espectadores.

Borra post con emoji de vómito

La relación entre Montes y Pindter se remonta a su participación conjunta en la segunda temporada de La Casa de los Famosos México, transmitida durante 2024. Ambas establecieron una amistad cercana que se hizo visible tanto dentro del programa como en apariciones posteriores en eventos públicos. No obstante, los vínculos se fracturaron con el paso del tiempo, en medio de desacuerdos personales y reproches cruzados.

La controversia se intensificó este fin de semana cuando Gala reposteó un mensaje de la cuenta de fans “Team_ArathyGala”, en el que se cuestionaba la participación de Karime en la marcha: “¿Con qué valor esta tibia de mujer va a una marcha? Cuando se sabe que se quedó calladita viendo a su ‘amiga’ siendo violentada a nivel nacional. No tiene madre”. Montes acompañó la publicación con un emoji de vómito antes de eliminarla poco después.

Post que borró Gala Montes. (Captura de pantalla)

Si bien Montes eliminó los mensajes, capturas del contenido fueron difundidas ampliamente en redes sociales por los internautas que siguen de cerca la trayectoria de ambas figuras.

La tensión entre ambas también ha reactivado la circulación de fragmentos del reality show donde algunos espectadores han intentado matizar la postura de Pindter. En uno de los videos más compartidos, se observa cómo Karime se acerca a Gala después del enfrentamiento con Adrián Marcelo, para mostrarle su respaldo emocional. “Yo estoy contigo, wey. Me siento de la verg*, no sé cómo contestar. Te juro que lo único que puedo hacer es apoyarte. Sé que es un misógino de lo peor y cómo se atreve a decir eso”, se escucha decirle.

Este tipo de registros ha sido utilizado por seguidores de la influencer para argumentar que sí existió una muestra de apoyo hacia Montes, aunque no haya sido visible o contundente en tiempo real.

Tras las publicaciones de la actriz, usuarios de redes sociales acusaron a Gala de promover hostilidad contra Karime Pindter en el contexto del Día Internacional de la Mujer. “Gala Montes, incita odio contra Karime Pindter en sus redes sociales, justo después del Día Internacional de la Mujer”, escribió un usuario en X. Otro agregó: “Todas tenemos el derecho de asistir a una marcha y nadie está obligado a defender a una problemática que vive de polémica”.

Mensajes similares abundaron: “Gala Montes necesita ayuda. No supera La Casa y constantemente tiene que atacar a su excompañera de cuarto, a quien llamaba amiga. Quiere que Karime reciba hate sí o sí. Eso no es normal”.

Otras publicaciones reprobaron la actitud de la actriz con más dureza: “¿Por qué cada día Gala Montes promueve odio a Karime sin razón alguna, cuando todos vimos que Karime fue la única que validó sus sentimientos y miedos siempre? No puedes culpar a una mujer de no saber reaccionar a un agresor. Gala, eres peor”.

Una amistad rota

El supuesto momento "incómodo" entre Gala, Karime y Briggitte (captura de pantalla)

En semanas recientes, comenzaron a circular versiones en redes sociales que apuntaban a que el distanciamiento entre Montes y Pindter también tendría un trasfondo profesional. Según algunas publicaciones, Pindter habría obtenido trabajos que originalmente estaban destinados a Gala, debido a que cobraba menos por campañas publicitarias.

La actriz confirmó esta versión en una entrevista, en la que dio a entender que se sintió desplazada, además, dejó de seguirla en redes. Por su parte, la influencer desmintió las acusaciones y sostuvo que nunca le quitaría una oportunidad laboral a una amiga. “Yo creo que cada quien tiene su onda y cada quien tiene sus marcas. Jamás le quitaría nada. Al contrario, cuando puedo sumar al team lo llamo”, dijo.

En otra entrevista reciente, Karime abordó su distanciamiento con Gala con un tono conciliador. “Dijo unas cosas que se me hicieron fuera de lugar porque no son ciertas, pero yo la quiero mucho y le deseo lo mejor. Espero que en algún momento podamos estar juntas otra vez”, expresó.

La influencer también restó dramatismo al conflicto y dijo no sentirse especialmente triste por lo ocurrido. “Yo espero que se puedan hacer las paces en algún momento. Se arreglará. Y así que digas, ¡ay, qué tristeza!, pues no, lo normal”.