Con esa misma mirada: revelan nuevo póster de este regreso de Angélica Rivera a la televisión

Angélica Rivera regresa a la televisión (Foto: Televisa)

La actriz Angélica Rivera regresará a la televisión con la nueva serie de la plataforma de streaming ViX, Con esa misma mirada, el cual no sólo es su retorno a la actuación, sino que también es el reflejo de una historia universal: la lucha de una mujer por recuperar su identidad.

“¿Qué pasa cuando todo lo que creías seguro deja de serlo? Si la vida me mira de frente, yo voy a responderle con esa misma mirada”. A través de estas palabras, el personaje interpretado por Rivera deja claro que el miedo y la sumisión han quedado atrás.

En esta serie, Angélica Rivera regresa a la actuación Crédito: Televisa

El mencionado servicio de streaming de Televisa apuesta por esta producción que retoma la esencia del clásico televisivo Mirada de mujer, icónico drama de los 90 que rompió esquemas en la televisión mexicana. Ahora, con una narrativa renovada y personajes adaptados a un mundo contemporáneo, la serie promete sacudir al público con una versión más audaz y realista.

Un amor que desafía prejuicios

El avance de la serie revela momentos de tensión y emotividad. En una de las escenas más impactantes, el esposo de la protagonista desestima su apariencia con frialdad.

Primer adelanto de su regreso a la televisión tras 17 años de ausencia. Credito: IG: angelicariveraoficial // Vix

“No tienes 30 años, mejor algo más discreto”. Es una frase que encapsula el peso de los estereotipos que durante décadas han encasillado a la mujer en roles de sumisión y sacrificio.

Pero esta historia no es sobre resignación. Es sobre un redescubrimiento. La protagonista, tras 25 años de matrimonio y una traición que la desmorona, decide reconstruirse. En el camino, un hombre más joven se convierte en el catalizador de su transformación. No se trata solo de un romance intergeneracional, sino de una afirmación: el amor no tiene edad ni fecha de caducidad.

Poster oficial de Con esa mirada (Foto: ViX)

¿Cuál es el elenco de Con esa mirada?

El elenco de la serie Con esa mirada es encabezado por Angélica Rivera y destacan los siguientes actores.

Diego Klein.

Iván Sánchez.

Sofía Castro.

Ivanna Castro.

Nicolás Haza.

Con la dirección de Alba Gil y Pitipol Ybarra, la serie adquiere una sensibilidad cinematográfica que busca alejarse de los convencionalismos de la telenovela tradicional.

El proyecto, producido por Argos para ViX, cuenta con el talento de Jimena Romero y Gilma Peña en la adaptación del libreto. Ambas, junto a Camila Ibarra, han tejido una historia que no sólo emociona, sino que cuestiona estructuras arraigadas en la sociedad.

Sin pruebas: Caras insiste en presunto romance entre Angélica Rivera y Diego Klein; niegan que sea publicidad de Televisa (Foto: Televisa)

Una producción con historia y legado

Basada en la obra Señora Isabel del escritor colombiano Bernardo Romero Pereiro, esta nueva versión es un homenaje a la original, pero también un espejo de la realidad actual. Las mujeres han evolucionado, sus luchas han cambiado y la narrativa televisiva debe reflejar.

La historia, filmada en la Ciudad de México, se convierte en un testimonio de la resiliencia femenina. La dirección de Ortiz Urquidi, cuyo legado sigue vivo tras su fallecimiento en junio, le otorga a la serie un peso emocional adicional.

(IG: @diegokleinfranco // @angelicariverahoficial)