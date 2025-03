Kenia Os se niega a dar entrevistas sobre su supuesto romance con Peso Pluma

Kenia Os se volvió tendencia al crear un caos en el aeropuerto de CDMX. (@PesoPlumaData)

Kenia Os se ha vuelto foco de atención desde que comenzaron a circular los rumores sobre su supuesto romance con Peso Pluma, con quien colaboró anteriormente en el sencillo “TOMMY & PAMELA”.

Después de que los cantantes lanzaron su colaboración, se especuló que podrían tener una relación que va más alla de lo laboral, y aunque en un principio no ocurrió, en las últimas semanas han estado en el ojo del huracán por sus diversas publicaciones juntos.

Hasta ahora, el romance no ha sido confirmado por ninguno de los artistas, y aunque han intercambiado algunas reacciones en redes sociales, no han ofrecido entrevistas. Ante la duda de lo que ocurre entre los intérpretes, un grupo de reporteros la esperó en el aeropuerto de Ciudad de México.

Kenia Os y Peso Pluma han optado por mantener silencio sobre su supuesto romance. (Especial)

Kenia Os ocasiona caos en el aeropuerto de Ciudad de México

Durante la llegada de la intérprete de “Malas decisiones” a la capital del país, fue abordada por varios reporteros en el aeropuerto, donde sin decir una sola palabra siguió su camino y desató caos en el lugar.

De acuerdo con los conductores de Ventaneando, Kenia Os no respondió ni una de las preguntas de los corresponsales y se fue del lugar sin la placa de su camioneta, pues su equipo de seguridad estacionó el vehículo en una zona que no debía.

“En muchos momentos Kenia se había enojado porque decía que los reporteros no la cuestionaban o no le preguntaban, y ahora que la cuestionan ya no quiere”, señalaron los presentadores.

Debido a la actitud de la famosa, agregaron que existe la posibilidad de que las noticias sobre su relación ya estén pactadas con otro medio; sin embargo, hasta ahora no se ha confirmado el romance.

(Captura de pantalla)

Por otra parte, en un video publicado por María Luisa Valdés, colaboradora de Multimedios, se observa que uno de los fanáticos de la cantante agrede físicamente a uno de los camarógrafos, situación que desató comentarios divididos en redes sociales.

"Esto no se puede permitir. No a la violencia. Hoy un fan de Kenia Os golpeó a uno de nuestros camarógrafos, y todo porque la famosa no quiso detenerse segundos, siendo que ella fue quien destapó su amorío con Peso Pluma. Ojalá se castigue y se haga algo al respecto", escribió en Instagram.

Ante lo ocurrido, hubo quienes mencionaron que la joven no está obligada a hablar de su vida sentimental, mientras que otros aseguraron que al ser una figura pública debió detenerse a dar declaraciones. Hasta ahora, la cantante no se ha pronunciado sobre lo ocurrido en Ciudad de México.