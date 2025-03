Lady Gaga anuncia segunda fecha en el Estadio GNP Seguros de la CDMX: preventa, venta y precios de boletos

Lady Gaga se presentará en México tras 13 años de ausencia. (Ocesa)

Ante el éxito de la venta de boletos para el primer concierto de Lady Gaga en el Estadio GNP Seguros de la Ciudad de México programado para el sábado 26 de abril del 2025, Ticketmaster anunció la segunda fecha que se llevará a cabo un día después, el domingo 27 de abril.

Los boletos estarán disponibles en Preventa Banamex el martes 11 de marzo a las 2:00 p.m. y en Venta General el miércoles 12 de marzo a las 2:00 p.m.

Estos dos conciertos forman parte de ¡Viva la Mayhem! espectáculo con el que Lady Gaga volverá a México tras trece años de ausencia y con el que promociona su más reciente álbum de estudio.

La última vez que Lady Gaga pisó suelo mexicano fue en 2012, cuando dio un show en el entonces Foro Sol como parte de su gira mundial Born This Way Ball Tour.

Estos son los precios para ver a Lady Gaga en México

Este es el mapa oficial del show Mayhem de Lady Gaga en CDMX. |Fotos: AP - Captura de pantalla Ticketmaster

Estos son los precios oficiales para Lady Gaga en el Estadio GNP Seguros. Los cargos ya vienen incluídos:

Platino: $6 mil 229 pesos a $11 mil 392 pesos mexicanos.

Gold: $5 mil 841 pesos a $9 mil 930 pesos mexicanos.

Rosa: $5 mil 231 pesos a $8 mil 631 pesos mexicanos.

Morado: $4 mil 377 pesos a $7 mil 3 pesos mexicanos.

Azul: $3 mil 889 pesos a $6 mil 28 pesos mexicanos.

Zona GNP: $3 mil 645 pesos a $5 mil 103 pesos mexicanos.

Verde B: $3 mil 35 pesos mexicanos.

Naranja B: $2 mil 181 pesos mexicanos.

Verde C: $1 mil 693 pesos mexicanos.

Naranja C: $1 mil 205 pesos mexicanos.

General B: $1 mil 571 pesos mexicanos.

¿Qué canciones cantará Lady Gaga en sus conciertos de México?

Lady Gaga regresa a México: fecha, sede, boletos y todo sobre su concierto en CDMX con la gira ‘Mayhem’ (Jovani Pérez/ Infobae México)

Aunque el repertorio aún no se ha revelado, es prácticamente seguro que Lady Gaga incluirá en su espectáculo éxitos como Bad Romance, Poker Face, Born This Way y Shallow, lo que promete emocionar a los “Little Monsters” mexicanos. Además, es un hecho que su nuevo álbum de estudio, Mayhem, tendrá un lugar destacado en el show.

Estas son las canciones de Mayhem que seguro formarán parte del repertorio de ambos conciertos en la Ciudad de México:

Disease, Abracadabra, Garden of Eden, Perfect Celebrity, Vanish Into You, Killah, Zombieboy, LoveDrug, How Bad Do U Want Me, Don’t Call Tonight, Shadow Of A Man, The Beast, Blade of Grass y, por supuesto, su exitosa colaboración con Bruno Mars: Die With A Smile.