David Faitelson arremete contra analistas que demeritan gol de Lizbeth Ovalle: “noto un tono misógino”

El comunicador se mostró molesto por los comentarios negativos sobre el gol de la futbolista. (Jovani Pérez / Infobae México)

Pese a que la Liga MX Femenil fue escenario de un gol digno de reconocimiento luego de que Lizbeth Ovalle firmara los 3 puntos contra Chivas, para algunos especialistas se trató únicamente de un evento fortuito que no sucederá nuevamente. Ante ello, el periodista David Faitelson arremetió contra aquellos que demeritan el esfuerzo y la creatividad que tuvo ‘La Maguita’ para brindarle a los fans una anotación sin precedentees.

Desde su cuenta de Twitter, el narrador deportivo externó su admiración por la futbolista universitaria y aseguró que no hay nada qué reprocharle o juzgar pues no muchas veces se puede ver un gol de la calidad de Ovalle en el terreno de juego, incluido el balompié masculino, por lo que tachó de machistas a quienes hicieron de menos la diana.

“Me parece de muy mal gusto denostar el gol de Jacqueline Ovalle: que si fue fortuito, que si le salió sin buscarlo, que si no lo vuelve a hacer, etc, etc… ¿Qué más da? !!!Carajo!!! Fue un golazo. Un gol de otra dimensión. Noto hasta un tono misógino en el tema”, escribió.

Los analistas publicaron sus opiniones en redes sociales sobre el gol de Ovalle. (TW David Faitelson)

¿Qué detonó el enojo de Faitelson?

Además de comentarios de usuarios en redes sociales, uno de los que generó polémica fue Damián ‘Ruso’ Zamogilny, un exfutbolista que ahora es parte del equipo de TUDN y que desató cientos de criticas por ‘demeritar’ la técnica de la jugadora.

“Yo creo que ni ella sabe que hizo para meter el gol. Saltó, giró al revés y le pegó con la suela del zapato… ¡Increíble! Es un golazo pero no me digan que así lo intentó porque me da algo”, fue uno de sus tuits. Sin embargo, tras recibir malos comentarios, agregó: “Fue un gol de chiripa y está bien, hay muchos así. La pelota entró en el ángulo, se vio espectacular y vale uno como todos los goles. Pero de ahí a proponerlo para un Puskas (o su equivalente femenil) no le alcanza porque fue una casualidad y no tuvo la intencionalidad de rematar”, palabras que volvieron a encender el internet.

Los analistas publicaron sus opiniones en redes sociales sobre el gol de Ovalle. (TW Damián Zamogilny)

El gol que generó la polémica

En la décima jornada del Clausura 2025 de la Liga MX Femenil, el Estadio Universitario fue testigo de una obra maestra que ha capturado la atención del mundo del fútbol. Lizbeth Ovalle, conocida como ‘La Maga’, anotó un gol que ya es considerado por muchos como uno de los mejores en la historia de la competición y que ha generado una ola de admiración a nivel internacional.

El encuentro entre Tigres Femenil y Chivas se mantenía sin goles hasta el minuto 75. La española Jennifer Hermoso, demostrando su visión y calidad, ejecutó un centro al área rival. Aunque parecía que el balón no encontraría destinatario, Ovalle apareció para desafiar las expectativas. De espaldas al arco y con el balón en el aire, realizó una acrobacia reminiscentemente al famoso “escorpión” de René Higuita, conectando el esférico con su talón y enviándolo al ángulo del segundo poste, dejando sin oportunidad a la guardameta Blanca Félix. El estadio, conocido como ‘El Volcán’, estalló en júbilo ante la genialidad presenciada.

Tras el partido, Ovalle expresó su asombro por la ejecución de su gol y, con humildad y humor, lo bautizó como “El Camaroncin”. En sus declaraciones, mencionó: “Ni yo sé, ni lo he visto y no sé cómo lo hice. Le podemos poner El Camaroncin. Fue una victoria importante, estábamos encima de ellas y se nos presenta un gol así; aunque te digo que no sé cómo le hice, solo vi el centro y dije ‘con que la toque y a donde vaya’. Le dedico el gol a mi familia”.

Las Amazonas solicitaron que la FIFA tomara en cuenta el gol de Ovalle para el mejor tanto de la temporada. (Captura de pantalla, X/Club Tigres Femenil)

Fans del fútbol se rinden ante la anotación

La repercusión del gol ha sido inmediata y global. Aficionados y expertos del fútbol han inundado las redes sociales con elogios hacia Ovalle, sugiriendo que su anotación merece ser considerada para el Premio Marta, equivalente al Premio Puskas en la rama masculina, que reconoce al mejor gol del año en el fútbol femenino. El Club Tigres Femenil, a través de sus plataformas oficiales, ha promovido la candidatura de “El Camaroncin” para este prestigioso galardón.

La prensa internacional no ha sido ajena al fenómeno. Medios como la Cadena SER de España destacaron la participación de Jennifer Hermoso en la jugada y calificaron el gol de Ovalle como una “locura en México que ha dado la vuelta al mundo”. Por su parte, el diario británico The Sun describió la anotación como un “increíble gol de escorpión inverso” y sugirió que el Premio Marta “ya tiene dueño”.

Este gol no solo resalta la habilidad individual de Ovalle, sino que también pone en evidencia el crecimiento y la calidad del fútbol femenino en México. Tigres Femenil, equipo al que pertenece Ovalle, ha sido protagonista en la Liga MX Femenil, conquistando títulos y consolidándose como una potencia en el balompié nacional. La presencia de jugadoras de talla internacional, como Jennifer Hermoso, ha enriquecido el nivel competitivo de la liga y ha servido de inspiración para jóvenes futbolistas en el país.

La nominación de “El Camaroncin” al Premio Marta sería un reconocimiento no solo para Ovalle, sino para todo el fútbol femenino mexicano. Este tipo de logros visibilizan el talento y el esfuerzo de las jugadoras, fomentando el interés y el apoyo hacia la liga. Además, incentivan a las nuevas generaciones a perseguir sus sueños en el deporte, demostrando que con dedicación y pasión, es posible alcanzar metas extraordinarias.