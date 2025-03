Tiktoker argentina rompe su vegetarianismo de nueve años por tacos mexicanos; “Los comería todos los días”.

La tiktoker Flor Rivero visitó México y no pudo resistirse a los tacos. Su experiencia se volvió viral. (TikTok / @_florrivero)

La gastronomía mexicana es tan rica y variada que incluso los vegetarianos pueden caer en la tentación de probar sus sabores. Tal fue el caso de la tiktoker argentina Flor Rivero, quien, tras nueve años sin comer carne, decidió romper su vegetarianismo en la Ciudad de México para probar los tradicionales tacos de pastor.

“¡Ay no, me destruye de amor! Fui vegetariana por nueve años. Y hoy voy a comer tacos. Resulta que estoy en México y dije: ‘¿Por qué no probar los tacos acá, ya que estoy volviendo a comer carne?’. Me recomendaron mil lugares y uno de ellos es donde crearon los tacos al pastor”, comentó la influencer en su video viral.

En la grabación, Flor Rivero se muestra degustando con delicadeza y evidente placer un taco de suadero, expresando lo delicioso que le parecía. Poco después, confirmó su sorpresa por la calidad de la comida mexicana: “No sé si esto está bien, pero cómo me gusta la comida de México. Dios, qué sabroso. Como experiencia de comer carne, es buenísimo y sabroso”.

Su video alcanzó rápidamente más de medio millón de reproducciones y generó una ola de reacciones entre los usuarios mexicanos, quienes le recomendaron que probara los tacos callejeros, asegurándole que estos eran aún mejores que los de restaurantes.

Tras probar tacos en un restaurante, la influencer argentina siguió la recomendación de sus seguidores y acudió a un puesto callejero. (TikTok / @_florrivero)

Tomando el consejo, en otro video, Flor Rivero visitó un puesto callejero y ordenó dos tacos de bistec. Su reacción no dejó lugar a dudas: “Uh no, está increíble. Tenían razón, los callejeros están mucho mejor. Esto es un peligro porque yo comería tacos todos los días de mi vida. Definitivamente me elevaron todos los estándares. Me encanta”, afirmó emocionada.

Los comentarios en redes no se hicieron esperar, con usuarios destacando la calidad de los tacos callejeros y dando consejos sobre dónde encontrarlos:

“Una vez que comienzas, no hay vuelta atrás”.

“Los mejores tacos son en los puestos donde hay mucha gente, policías, taxistas y un perro a un lado. ¡Buen provecho!”.

“Entre más gente haya en un lugar, más buenos están. Los campechanos le gustan a mucha gente: carnitas, pancita, gorditas, etc.”.

“Recuerda ser cautelosa al comer en puestos callejeros. Todos vamos haciendo anticuerpos para ciertas bacterias; lo que para unos es perfectamente saludable, para otros puede ser riesgoso”.

El caso de Flor Rivero ha puesto de nuevo sobre la mesa el atractivo irresistible de la comida mexicana, especialmente sus tacos, que han conquistado el paladar de propios y extraños en todo el mundo.