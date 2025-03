Karla Sofía Gascón asiste a los Oscar, pero evita desfilar por la alfombra roja tras polémicas

Karla Sofía Gascón no aparece en la alfombra roja de los Oscar 2025 luego de ser cancelada en Hollywood.

Contra todo pronóstico, Karla Sofía Gascón hizo acto de presencia en los Premios Oscar 2025, a pesar de haber sido prácticamente borrada de la campaña de Emilia Pérez tras la polémica por sus tuits pasados. Sin embargo, la actriz española, nominada a Mejor Actriz, llegó al evento sin desfilar por la tradicional alfombra roja colocada a las afueras del Dolby Theatre.

La estrella trans de Emilia Pérez se mostró sonriente durante el discurso de apertura a cargo de Conan O’ Brien, a pesar de que el celebrado host hizo un chiste acerca de su situación.

“(La película) Anora usa la palabra con F (fuck) 479 veces. Son 3 más que el récord del publicista de Karla Sofía Gascón”, dijo Conan desatando un enorme grito de sorpresa en los presentes.

Después el anfitrión informó que la actriz estaba presente en el lugar y le dijo: “Karla Sofia Gascón, si decides tuitear esta noche sobre mí, recuerda que me llamo Jimmy Kimmel”.

Éste es el primer evento de gran envergadura al Karla Sofía Gascón que asiste desde que resurgieron sus comentarios racistas e islamófobos, los cuales le costaron la condena pública y el aparente distanciamiento de Netflix, estudio que dejó de incluirla en varias actividades promocionales organizadas en Los Ángeles.

El camino de Gascón a los Oscar ha estado lleno de altibajos. Tras ganar en Cannes y ser elogiada como una revelación en la industria, la actriz se perfilaba como una de las grandes contendientes al premio de Mejor Actriz.

Karla Sofia Gascon points a finger before the Oscars show at the 97th Academy Awards in Hollywood, Los Angeles, California, U.S., March 2, 2025. REUTERS/Carlos Barria

Sin embargo, todo cambió cuando la periodista Sarah Hagi expuso una serie de tuits escritos entre 2016 y 2023, en los que la actriz insultaba a la comunidad musulmana y hacía comentarios despectivos sobre figuras como George Floyd y los migrantes llegados a España, entre otras cosas.

La reacción fue inmediata. Gascón intentó calmar la situación con una disculpa pública, pero el daño ya estaba hecho. Emilia Pérez pasó de ser una de las favoritas de la temporada a estar rodeada de controversia, y la propia Netflix optó por minimizar la presencia de su protagonista en los eventos clave. La actriz se ausentó de los Critics Choice Awards, los BAFTA, los SAG Awards y los Premios Goya, cuestión que puso en entredicho su presencia este domingo 2 de marzo en el Dolby Theatre de LA para los Premios de la Academia.

En redes sociales fueron múltiples personas las que opinaron que Gascón no merecía una segunda oportunidad y varios más los que ya han dado por perdidas sus posibilidades de victoria.

Karla Sofia Gascon looks on before the Oscars show at the 97th Academy Awards in Hollywood, Los Angeles, California, U.S., March 2, 2025. REUTERS/Carlos Barria

No obstante, a pesar del rechazo, Gascón decidió asistir hoy a la gala de los Oscar, donde compite en la categoría de Mejor Actriz contra nombres como Demi Moore (La sustancia) y Fernanda Torres (Aún estoy aquí). Su aparición en la ceremonia es vista como un intento por reivindicarse en Hollywood, aunque la incertidumbre sobre su futuro sigue siendo una incógnita.

El periodista trans Seven Graham escribió la semana anterior en The Hollywood Reporter que Gascón se encuentra en una situación emocionalmente delicada, al grado de que éste teme por su bienestar. “Como terapeuta, me sorprende que ella siga viva”, afirmó Graham, sugiriendo que la actriz ha recibido un nivel de odio extremo tras la polémica y señalando que en años pasados Gascón ha pasado por episodios en donde ha pasado por su cabeza atentar contra su propia vida.

Por ahora, su presencia en los Oscar demuestra que, a pesar de todo, no está dispuesta a desaparecer tan fácilmente. Sin embargo, la gran pregunta sigue en el aire: ¿podrá Gascón recuperar su carrera después de este escándalo o esta será la última vez que la veamos en la industria de Hollywood? Y lo más importante ¿Podrá ganar el Oscar a la Mejor Actriz?