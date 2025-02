Javier Ceriani asegura que el nuevo publicista de Nodal es un presunto estafador

El cantante recientemente reveló ante la prensa que volvería a trabajar con Alex Jiménez. (Captura de pantalla @_nodalistajr_)

Christian Nodal sostuvo recientemente un encuentro con medios de comunicación en la Ciudad de México para presentar oficialmente a su nuevo equipo de relaciones públicas. Durante el evento, el cantante se mostró bastante cercano con la prensa, pues se tomó algunos momentos para convivir con los comunicadores.

La reunión contó con la presencia de Cristy Nodal, madre y mánager del sonorense, quien ha desempeñado un papel fundamental en su trayectoria. Durante su intervención, Nodal reflexionó sobre los inicios de su carrera y expresó su gratitud.

El intérprete dedicó unas palabras a su publicista Alex Jiménez, a quien reconoció como una figura influyente en sus primeros pasos en la industria musical. “Hoy es una fecha muy especial porque, como lo comenta Alex, cuando empecé mi carrera viví momentos increíbles con él y forjamos una amistad. Entonces, queremos abrirle las puertas otra vez para estar bien conectados”, señaló el artista.

Ante la sorpresiva decisión del sonorense, el periodista Javier Ceriani dio a conocer información relacionada al nuevo publicista pues presuntamente se presenta con nombres diferentes. “Porque todos los que lo conocemos de Miami nos sorprendió que Nodal deje a Conchita Oliva (...) Tengo miedo que le robe”, expresó.

Nodal adelantó que este nuevo capítulo marcará un cambio en su relación con los medios de comunicación. (Captura de pantalla TikTok @_nodalistajr_)

Durante su programa del 27 de febrero, Patty Álvarez ofreció una entrevista y reveló que tuvo una mala experiencia con Alex Jiménez hace varios años.

“Yo supe que vivió en Miami y estafó también a una actriz peruana... a alguna la dejó sin casa, era ella”, recordó la actriz.

“Él era mi mánager, me manejó a mí. Me conseguía fechas, palenques, teatros del pueblo y de repente hice unas cuatro fechas y el tipo ya no me quiso pagar. Me mandó con una asistente... jamás me pagó, le rogué... el tipo no me pagó”, aseguró. “Es un hampón, que la gente tenga cuidado. Es increíble que un artista de este nivel como Nodal confíe en este charlatán”.

En su contundente testimonio, Patty también ha señalado al publicista como un presunto estafador, acusándolo de haber cometido diversos actos ilícitos en el pasado. Según las declaraciones de Álvarez, esta persona habría utilizado identidades falsas y documentos fraudulentos para llevar a cabo sus actividades, además de haber tenido conflictos con otras figuras del medio artístico.

De acuerdo a la actriz Patty Álvarez, el nuevo publicista supuestamente tiene un historial de problemas legales y éticos. (Facebook Christian Nodal)

De acuerdo con las declaraciones difundidas, Álvarez comentó que Alex presuntamente tiene un historial de problemas legales y éticos. Entre las acusaciones, mencionó que esta persona habría trabajado previamente con la cantante Aída Cuevas, relación que terminó en una disputa. Asimismo, señaló que la cantante Lorena Herrera también habría sido víctima de este individuo.