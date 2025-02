Ex esposa de Daniel Bisogno revela que su mayor obsesión fue lo que afectó la salud de su hígado

Daniel Bisogno falleció a los 51 años (Foto: Infobae México/ Jesús Aviles)

La industria del entretenimiento en México enfrenta una pérdida significativa con el fallecimiento de Daniel Bisogno, reconocido conductor y comediante, quien murió a los 51 años debido a complicaciones relacionadas con un trasplante de hígado.

El conductor de Ventaneando se consolidó como una figura emblemática del espectáculo nacional, dejando un legado que será recordado por su capacidad para abordar temas de entretenimiento con un enfoque distintivo.

Su muerte ha provocado una ola de reacciones en el medio artístico, donde colegas y amigos han expresado su pesar por la pérdida de un personaje que marcó una época en la televisión nacional, entre ellos Cristina Riva Palacio, su ex esposa.

Ex de Bisogno da detalles de “malos hábitos” que derivaron en enfermedad

Bajar de peso era un pensamiento constante en Bisogno (YT: Ventaneando // Matilde Obregón)

En entrevista con Matilde Obregón, la ex de Daniel Bisogno reveló que su mayor obsesión siempre fue ser delgado y que eso tuvo consecuencias negativas para su salud:

“Por desgracia Daniel siempre tuvo eso, lo conocí muy gordo, cuando me embaracé él subió de peso más que yo. Para nuestra boda bajó 25 kilos, luego me embarazo y los volvió a subir. No subía 2 kilos y bajaba 2, estamos hablando de 20 kilos”.

También contó: “Él quería ser delgado. Alejandro (su hermano) es muy fuerte, le mete mucho a las pesas; Ivette (su hermana) tenía un cuerpazo, y Daniel decía ‘yo también’, entonces subía y bajaba como yoyo”.

Finalmente, explicó que esta situación, sumada a sus malos hábitos, fue la causa de que se enfermara: “Probó todas las dietas. lo que le afectó el hígado fue subir y bajar tanto de peso y porque nunca tuvo cuidado, no fue una persona que hiciera ejercicio, no era una persona que se mantuviera sana, no era una persona que se hiciera chequeos”.

¿Por qué subir y bajar tanto de peso es negativo para la salud?

La exesposa del conductor dijo que Michaela ya sabe de la muerte de su papá (Instagram/Ventaneando)

Subir y bajar de peso de forma constante, un fenómeno conocido como efecto yo-yo o fluctuación de peso, tiene consecuencias negativas para la salud. Este patrón puede llevar a problemas metabólicos, cardiovasculares y psicológicos.

El efecto yo-yo también puede tener impactos negativos en la salud del hígado, especialmente al favorecer la acumulación de grasa en este órgano, una condición conocida como enfermedad del hígado graso no alcohólico (EHGNA). Los cambios frecuentes de peso pueden alterar el metabolismo de los lípidos y predisponer al cuerpo a acumular grasa en el hígado, aumentando el riesgo de inflamación hepática (esteatohepatitis) e incluso cirrosis.

Además, el hígado graso, si no se trata, puede contribuir al desarrollo de resistencia a la insulina, un factor clave en el origen de diabetes tipo 2 y otros trastornos metabólicos. Por ello, mantener un peso estable mediante una alimentación balanceada y ejercicio regular no solo es esencial para prevenir estas complicaciones, sino también para proteger la función del hígado y su salud a largo plazo.