“Que se me investigue”, asegura alcalde de Cuautla señalado por presunta reunión con líder del Cártel de Sinaloa

(Facebook/Manuel Pintor KO)

Durante el martes 25 de febrero el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, confirmó que hay una investigación en contra de servidores de Morelos, por una presunta reunión con un supuesto líder del Cártel de Sinaloa. De igual manera, el alcalde de Cuautla, aseguró que él está abierto a la investigación.

En un encuentro con medios de comunicación, el presidente municipal de Cuautla, Jesús Corona Damián, aseguró que está trabajando para su pueblo y que no tiene alguna deuda. Además, comentó que no ha sido citado por las autoridades.

“Aquí estoy, yo no me voy, no debo nada. Estoy trabajando para mi pueblo, para mi municipio y si eso le perjudica a los vividores del pueblo, adelante, que sigan con la investigación”, fueron sus palabras ante los cuestionamientos de la prensa.

El hombre es investigado por una reunión con un presunto líder criminal Crédito: FB/ManuelPintorKO

Ante la pregunta de si personal de su Gobierno fue el encargado de presentar la denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR) los hechos, el funcionario habló sobre un atentado en su contra, hechos por los cuales denunció, pero que posteriormente se dedicó a trabajar.

El video que inició la investigación

Cabe recordar que desde el pasado 19 de febrero circuló en diferentes portales de noticias un video con el que señalaban la participación del alcalde mencionado, así como Agustín Toledano Amaro (presidente municipal de Atlahuacán), en una reunión de un sujeto apodado El Barbas, este último señalado como líder del Cártel de Sinaloa en la entidad.

Por estos hechos, Corona Damián ya había ofrecido declaraciones negando cualquier vínculo con algún miembro del Cártel de Sinaloa.

A través de las redes sociales, el funcionario se puso a disposición de la Fiscalía General del Estado (FGE) de Morelos o de cualquier autoridad que lo requiriera. Agregó que se trata de acusaciones “sin sustento”, según advirtió a la población.

Se trataría de 'El Barbas', líder de una célula del Cártel de Sinaloa. | Crédito: X @ AndresLanderos

“Siempre me he conducido con transparencia y honestidad", compartió

García Harfuch confirma investigación

Durante una conferencia de prensa de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo fue cuestionada sobre el caso y aseguró que hay una averiguación por el video, lo cual fue detallado por García Harfuch.

“Sí hay servidores públicos involucrados, así como el civil también que sale en el video con un arma larga camuflageado. Ya se inició carpeta, ya hay una investigación en curso en coordinación con la Fiscalía General de la República”, fueron las declaraciones del titular de la SSPC.

Además, dicho hombre comentó que podría haber otros funcionarios implicados. Por su parte, Júpiter Araujo Benard es la persona señalada como presunto líder criminal en Morelos, según los reportes sería miembro del Cártel de Sinaloa.