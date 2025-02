El caso de Los Chapitos: claves para entender el proceso legal de los Guzmán López en EEUU

Los hermanos Guzmán López deberán comparecer personalmente ante la Corte Federal de Chicago el próximo mes. (Jovani Pérez | Infobae México)

La mañana del jueves 27 de febrero, Ovidio Guzmán López aparecería en la Corte Federal del Distrito Norte de Illinois para hacer frente a la jueza Sharon Johnson Coleman, en medio de las negociaciones que sostiene su defensa legal para llegar a un acuerdo de culpabilidad. Sin embargo, una vez más, la audiencia fue aplazada.

De acuerdo con la información revelada por el periodista Arturo Ángel (@arturoangel20), la justicia estadounidense decidió reprogramar la comparecencia de ‘El Ratón’ para el próximo 31 de marzo de 2025; 12 días después de que su hermano Joaquín Guzmán López haga lo mismo.

Al respecto, el comunicador señala que “hay un inminente acuerdo y declaración de culpabilidad en puerta”; aspecto que ya había sido adelantado por el abogado Jeffrey Lichtman.

Pero, ¿qué significaría dicho acuerdo de culpabilidad y cómo es que Los Chapitos pasaron de ser el objetivo número 1 del gobierno de Estados Unidos a posibles testigos protegidos/cooperantes?

Cronología del caso: de las detenciones a la negociación

Ovidio Guzmán López. (Foto: X Derek Maltz)

El caso de los hermanos Guzmán López comenzó el 15 de septiembre de 2023. Aquel día, Ovidio fue sacado del Centro Federal de Readaptación Social (Cefereso) No. 1, ‘El Altiplano’ y trasladado al Aeropuerto Internacional de Toluca. Una vez ahí, fue llevado a Nueva Jersey y, posteriormente, a Chicago, Illinois.

Durante las próximas semanas, el más joven de los cuatro líderes principales de Los Chapitos se enfrentó a la lectura de los cargos en su contra, su ingreso al Centro Correccional Metropolitano (MCC, por sus siglas en inglés) y otros procedimientos legales, sin que nada de gran relevancia ocurriera en su proceso.

Pero las cosas comenzaron a cambiar pocos meses antes del aniversario de su extradición al país de las barras y estrellas.

Fue el 25 de julio de 2024 cuando Joaquín Guzmán López arribó en un vuelo irregular a El Paso, Texas, como si se tratara de una entrega voluntaria. Ahí, fue detenido junto a Ismael Zambada García, quien asegura haber sido privado de la libertad y llevado por la fuerza en la aeronave.

El FBI notificó el incautamiento de la aeronave Beech King Air 200 utilizada por Joaquín Guzmán López y El Mayo Zambada. (Anayeli Tapia/Infobae)

Poco más tarde, se confirmó que Ovidio Guzmán ya no figuraba en el Buró Federal de Prisiones (BOP) y, un día después, el gobierno de México indicó que había un cambio de medida cautelar.

Días más tarde, el 6 de agosto de 2024, la entonces titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Rosa Icela Rodríguez hizo uso de la palabra en ‘La Mañanera’ y reveló que la captura de ‘El Güero Moreno fue pactada.

“En EEUU hubo un acuerdo entre personas que están en reclusión con las personas que están libres. Hubo un acuerdo entre ellos para la entrega respectiva (de Joaquín) en Estados Unidos. Básicamente en eso consiste”, explicó.

―”¿Al acuerdo se refiere a los hermanos Ovidio y Joaquín (Guzmán López)?”, se le cuestionó.

―”Así es”, confirmó.

El hecho también fue confirmado por el entonces presidente Andrés Manuel López Obrador. “Lo que nos informaron es que tenían pláticas con él y de repente no sólo llegó Guzmán López, sino también el señor Zambada”, reveló.

Dos meses más tarde (16 de octubre de 2024), de manera sorpresiva, Joaquín también dejó de figurar en el registro del BOP. Hasta el momento se desconoce dónde se encuentran ambos hermanos, aunque hay algo seguro: su acuerdo de culpabilidad y la disminución de sus cargos es cada vez más probable.

(Infobae México/Jovani Pérez)

El posible acuerdo

Luego de que Ovidio y Joaquín Guzmán López no se presentaron a sus audiencias de estatus programadas en la Corte Federal del Distrito Norte de Illinois el pasado 7 de enero, un nueo documento judicial de EEUU confirmó que los hermanos están trabajando en los términos finales de un acuerdo de negociación.

El acuerdo ya había sido adelantado por Lichtman, quien sí acudió a la audiencia e indicó haber pedido tiempo para afinar los detalles.

Al respecto, expertos en temas de narcotráfico y seguridad señalan que el defensor podría haber alcanzado condiciones favorables para sus dos clientes. Tal fue el caso del periodista Luis Chaparro, quien aseguró que “ya es un hecho”.

“Pueden ser que cumplan cinco años de prisión y cinco años de libertad condicional, como sucedió con ‘Mini Lic’. (...) En el caso particular de Joaquín Guzmán, que se entrega voluntariamente y no llega con las manos vacías, llega con un premio de primer nivel, pues los beneficios deberían de ser mayores. Eso fue lo que apostaron los Guzmán, apostaron a decir: ¿Quién es el que menos broncas trae en EEUU? Es Joaquín. Ya solo por entregarse va a tener beneficios de un caso que aparte no es tan fuerte como el de Ovidio, pero aparte con premio tiene la palanca para negociar por su hermano”, explicó en entrevista con Pepe Garza para el canal Yo Tube Radio.

El cofundador del Cártel de Sinaloa se presentará el próximo 22 de abril. |Crédito: REUTERS/Jane Rosenberg

De acuerdo con el comunicador, los hijos de Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán podrían convertirse en testigos cooperantes o testigos protegidos. El acuerdo también deberá establecer si testificarán en contra de Ismael ‘El Mayo’ Zambada y/o Dámaso López Serrano, alias ‘El Mini Lic’, si es que ambos narcotraficantes llegan a juicio.

Por su parte, en entrevista con Adela Micha para La Saga, el periodista Óscar Balderas refirió que Lichtman también negocia aspectos como el tipo de cárcel en la que sus clientes deberían de cumplir una pena menor.

“Tienen que negociar principalmente dos cosas: menos tiempo en la cárcel y una mejor cárcel. Que tengan patio, horas de ejercicio, que puedan recibir visitas personales”, aclaró.