Policía del Edomex atropella a indigente en Toluca y huye l VIDEO

Patrulla de la SSEM atropella a indigente en calles de Toluca, Edomex y se da a la fuga (captura)

Apenas se dieron a conocer las imágenes donde una patrulla de la Secretaría de Seguridad del Estado de México (SSEM) atropelló a una persona en situación de calle, pero la persona que venía al volante huyó.

Este lamentable incidente ocurrió el pasado 14 de febrero en las calles de Lerdo y Martín Rivera, en el centro del municipio de Toluca, cuando un elemento de la Policía Estatal atropelló al sujeto en cuestión y posteriormente se dio a la fuga.

El hecho quedó registrado en un video difundido en redes sociales, en el que se observa cómo el operador de la patrulla se percata del impacto, pero en lugar de detenerse, retrocede brevemente antes de avanzar nuevamente, dejando a la víctima en el suelo.

Tras la circulación del video, la SSEM emitió un comunicado en el que informó que el responsable de conducir la unidad se presentó voluntariamente ante el Ministerio Público para esclarecer los hechos y deslindar responsabilidades.

No se sabe qué tipo de lesiones dejó el accidente

Policía estatal atropella a un indigente, pero en lugar de apoyar, se dio a la fuga, esto, en calles de Toluca Crédito: (@Combate D/Facebook)

Asimismo, las autoridades aseguraron que la víctima no sufrió lesiones de gravedad y se espera una recuperación completa en un plazo máximo de 15 días. No obstante, hasta el momento no se ha especificado el tipo de lesiones que el hombre padeció tras el atropellamiento.

En cuanto a los gastos médicos, la Secretaría de Seguridad detalló que serán cubiertos por los seguros de la institución, aunque no se precisó si se tomarán medidas disciplinarias contra el oficial involucrado en el incidente.

Este caso ha generado indignación entre ciudadanos y colectivos de derechos humanos, quienes exigen que se realicen las investigaciones correspondientes y que se garantice justicia para la víctima.

El atropellamiento de personas en situación de calle es un problema que evidencia la vulnerabilidad de este sector de la población.

De acuerdo con activistas, es fundamental que las autoridades no solo se hagan responsables de los hechos, sino que también implementen medidas para garantizar la seguridad y el respeto a los derechos humanos de quienes se encuentran en condiciones de extrema pobreza.

Hasta el momento, no se ha brindado información adicional sobre posible sanción al elemento policiaco involucrado ni sobre avances en la investigación.

Se espera que en los próximos días la Secretaría de Seguridad del Estado de México proporcione más detalles sobre las acciones que tomará al respecto.