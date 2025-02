ISSSTE publica lista de clínicas donde se puede tener acceso al derecho del aborto

Marcha despenalización del Aborto en Toluca. Crédito: Cuartoscuro

Tras el anuncio por parte del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) de que en sus unidades médicas se garantizaría el acceso a la Interrupción Legal del Embarazo (ILE), el organismo publicó este miércoles el listado de las clínicas donde las mujeres y las personas gestantes que sean derechohabientes pueden acceder a estos procedimientos médicos.

De acuerdo con un comunicado difundido por la institución, la Dirección Médica publicó el listado inicial conformado por 77 clínicas y hospitales donde ha sido habilitado este servicio.

Estas unidades cuentan con suficiente personal capacitado y No Objetor de Conciencia para garantizar una atención médica basada en los principios de igualdad, perspectiva de género, no discriminación, no revictimización y respeto a los Derechos Humanos, Sexuales y Reproductivos.

El escrito destaca que la prestación del servicio siempre se realizará con el debido Consentimiento Firmado de la Persona Usuaria y el respeto a los derechos de información y libertad de elección, en un entorno seguro, libre de estigmas.

ISSSTE logra avance histórico al incluir el derecho a la libre interrupción legal del embarazo Foto: (Jesús Tovar Sosa/Infobae)

“La prestación del servicio de ILE se realiza de acuerdo con las normativas vigentes. Incluye valoración médica, a efecto de asegurar condiciones seguras para la persona usuaria; orientación preventiva, control y seguimiento para proporcionar información clara sobre el procedimiento; apoyo emocional y psicológico, a cargo de personal capacitado en un entorno seguro; y protección de datos personales, con el fin de garantizar la privacidad de la información”, indica el escrito.

Esta lista, sin embargo no es la final, ya que será actualizada conforme a la capacidad del Instituto, a fin de ampliar la cobertura; al momento, el servicio estará disponible en 21 estados del país, y puede ser consultada en la página web https://www.gob.mx/issste/articulos/interrupcion-legal-del-embarazo-ile-legal-gratuito-y-seguro.

Cabe recordar que el acceso a este servicio quedó establecido en un Acuerdo publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF), y firmado por el director general del organismo, el ex jefe de Gobierno de la CDMX, Martí Batres Guadarrama; este documento establece las bases para que el procedimiento se realice con el máximo cuidado del bienestar físico, psicológico y social de las personas usuarias, en estricto apego a las disposiciones legales vigentes.

Puebla se convirtió en el último estado en legalizar el aborto. (AP Foto/Rebecca Blackwell, Archivo)

El ISSSTE pone énfasis en garantizar el acceso a servicios con respeto por los derechos humanos, promoviendo la igualdad y la no discriminación. Dentro de sus objetivos, se incluye asegurar que tanto las usuarias como el personal médico tengan acceso a atención integral y se encuentren protegidos bajo un marco de certeza jurídica.

Respecto a la prestación del servicio, la institución ha subrayado la importancia de que este se brinde de manera oportuna. Además, el acuerdo busca salvaguardar la integridad y autonomía reproductiva de las personas que lo requieran, pilares enmarcados dentro de la estrategia de garantías establecidas en este ámbito.

El documento oficial señala que el cumplimiento de estas metas es crucial para consolidar la atención integral que el sistema busca ofrecer. La integridad y la autonomía reproductiva se sitúan como ejes centrales de este compromiso institucional.