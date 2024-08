Identifican a policías comunitarios abatidos en Coahuayana, Michoacán, tras enfrentamiento con el CJNG

Imagen ilustrativa de grupos de autodefensas desplegados en la zona de la Sierra-Costa de Michoacán. (JUAN JOSÉ ESTRADA SERAFÍN /CUARTOSCURO)

Un día después de que miembros de la Guardia Comunal de Coahuayana, Michoacán, se enfrentaran a tiros contra presuntos sicarios del Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG), las víctimas mortales fueron veladas y despedidas con una misa de cuerpo presente.

En la capilla de Nuestra Señora de la Asunción, ubicada en el centro de la localidad, el sacerdote Ángel Teodoro ofició la ceremonia para honrar la memoria de los ocho policías comunitarios abatidos en la confrontación.

Durante el acto religioso, los ataúdes con los cuerpos de Mario M., Pedro H., Ángel C., Pedro C., David M., Francisco S., Luis C. y Uriel M. fueron colocados frente al altar, a la vista de todos sus deudos, para darles el último adiós.

Información compartida de manera preliminar por el periodista Ángel Méndez refiere que el líder de la Guardia Comunal, identificado como Héctor Zepeda, alias ‘Comandante Teto’, estuvo presente en la misa y ofreció disculpas a las familias de los policías asesinados por los errores que derivaron en su fallecimiento. En el evento, Zepeda también aseguró que las y los dolientes recibirán protección de la Guardia Comunal.

Reportes pendientes de confirmación oficial apuntan que los miembros de esta agrupación realizaban patrullajes en una zona boscosa entre las comunidades de La Presa y Salsipuedes cuando fueron sorprendidos por un convoy de supuestos sicarios del CJNG.

Durante la última década, varias comunidades de Michoacán han creado sus propios grupos de autodefensa en respuesta a la expansión de los cárteles de la droga. (Imagen referencial de 2019/JUAN JOSÉ ESTRADA SERAFÍN/ CUARTOSCURO)

Los pistoleros del grupo criminal, aparentemente, provenían del estado de Colima y habrían intentado de adentrarse a Michoacán por el municipio de Coahuayana.

De acuerdo con la agencia EFE, los sicarios del CJNG habrían utilizado al menos un camión tipo ‘monstruo’ —vehículo blindado artesanalmente con gruesas capas de acero— durante la emboscada. Siete de las víctimas perdieron la vida en el ataque, mientras que uno más falleció mientras era atendido en una clínica.

Coahuayana es un municipio michoacano perteneciente a la región conocida como Sierra-Costa. Colinda al este con el estado de Colima, lo cual lo convierte en un punto de entrada para conectar con las zonas en conflicto como Tepalcatepec, Infiernillo y Tierra Caliente. Sumado a ello, debido a que se ubica en la Costa del Pacífico, este municipio cuenta con playas vírgenes que son utilizadas por grupos criminales para traficar cocaína desde Sudamérica.

Respecto a la presencia del CJNG en Colima, las autoridades ubican como sus principales jefes de plaza a José Juan Torruco Ramos, alias ‘El Padre’ o ‘El Apa’; a Julio Alberto Castillo Rodríguez, alias ‘El Chorro’, casado con Jessica Johana Oseguera González, hija del ‘Mencho’; y a los hermanos Aldrin Miguel Jarquín, alias ‘El Chaparrito’ —detenido el pasado 18 de agosto— y José Jarquín, alias ‘El R-32′.