Ventaneando celebra 29 años y revela cuál ha sido su reto más grande

El programa Ventaneando lleva 29 años al aire, durante ese tiempo se ha convertido en un referente del entretenimiento en México; sin embargo, Pati Chapoy se ha enfrentado a diversos retos.

Infobae México estuvo presente en la emisión de aniversario, donde la conductora de televisión reveló que uno de los mayores retos fue la competencia, pues la mayoría de artistas y fuentes de información estaban enfocados en Televisa y no tenían mucha apertura para hablar con ellos, al menos al principio.

“La mayoría de personajes trabajaban en Televisa y no nos querían dar información, por ejemplo Daniela Romo le aventó el micrófono a Atala Sarmiento porque no quería hablar con ella para nuestro programa”, dijo, también señaló con alivio que esa época fue sólo en los comienzos de Ventaneando: “Eso ya es historia”.

La periodista de espectáculos mencionó que esa situación ya quedó en el pasado, pues actualmente cuenta con una larga lista de artistas que le responden el teléfono y le brindan la confianza de contarle detalles exclusivos antes que a nadie.

La perspectiva de la titular de Ventaneando es que los obstáculos hay que enfrentarlos con un cambio de actitud y no de manera impulsiva.

“Cuando te enfrentes a una piedra, dale la vuelta, no tienes porque patearla, simplemente camina diferente y busca la mejor oportunidad para lograr lo que tú quieres”, mencionó.

Otro de los retos de este programa ha sido mantener la imagen de las noticias sobre espectáculos como una labor periodística seria, pues según Rosario Murrieta, es común que la opinión pública piense que sólo se trata de “chismes y falsedades”, incluso si hay investigaciones de por medio.

El equipo de Ventaneando reconoce que probablemente haya algunos artistas que ya no les van a contestar porque dieron a conocer algo que no les pareció adecuado. Además, Pati Chapoy mencionó que hay una “bóveda” de secretos que nunca será revelada, se trata de información muy delicada que no pueden dar a conocer, algunos de estos datos involucran a menores de edad.

En la transmisión de aniversario estuvieron presentes Pedro Sola, Ricardo Manjarrez, Mónica Castañeda, Linet Puente y Pati Chapoy; sin embargo, Daniel Bisogno no pudo acudir al estudio ya que está viviendo constantes entradas y salidas al hospital, aún así hizo acto de presencia con una llamada telefónica hasta el estudio.

A lo largo de estos 29 años, Ventaneando ha visto la transformación del entretenimiento, Pedro Sola recordó que cuando el programa llevaba apenas cinco días en emisión, fue a cenar con amigos a un buffette y la gente ya comenzaba a reconocerlo por sus participaciones en televisión.

Pati Chapoy quiere que Ventaneando anuncie su muerte

La conductora de este programa considera que la noticia de su fallecimiento no debería interrumpir la transmisión de Ventaneando, incluso preferiría que la muerte le llegue durante una transmisión. “No les voy a dar la exclusiva a los demás”.

La periodista de espectáculos señala que si hipotéticamente la muerte le llegara durante una transmisión, ella estaría satisfecha, al punto en que le ha pedido a sus compañeros que no manden a comerciales, simplemente que continúen haciendo su labor periodística y reporten su fallecimiento.

