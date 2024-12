Javier Ceriani presume su guardarropa tras dejar ‘Chisme No Like’ por pelea con Elisa Beristain | FOTOS

El conductor argentino dio a conocer su nuevo proyecto en redes sociales. Foto: Jovani Pérez

Javier Ceriani, conocido por su actitud irreverente y su apodo de “el malo de la farándula”, ha vuelto a dar de que hablar; aunque en esta ocasión bajo su nuevo canal en YouTube, dejando atrás su etapa en Chisme No Like y a su ahora ex amiga y colega, Elisa Beristain. Tras su sorpresiva salida del controversial programa que compartieron durante más de tres años, Ceriani ha decidido tomar un nuevo rumbo y crear contenido en solitario, bajo un concepto personal y lleno de energía.

El nuevo canal de Ceriani, titulado El Show de Javier Ceriani, marca el inicio de una etapa completamente nueva para el argentino. En su primer video, que dura poco más de cinco minutos, Ceriani se presenta como el dueño del espacio donde, según sus palabras, hablará de lo que le interesa y, por supuesto, contará su “verdad” sobre su salida de Chisme No Like.

Javier Ceriani mostrando su guardarropa en su primer video de Youtube. Foto: Captura de pantalla, Youtube/JavierCeriani

A lo largo del clip, el conductor deja claro que su intención es mostrar una versión más auténtica de sí mismo, sin filtros y sin la colaboración de Beristain, quien fue su compañera durante los últimos años.

El tono de Ceriani en su primer episodio es el mismo que lo ha caracterizado a lo largo de su carrera: directo, provocador y con un toque de humor que no pasa desapercibido. En este primer vistazo a su nuevo proyecto, decide presumir su vestuario, algo que, para él, no es solo una cuestión de estilo, sino también una declaración de su personalidad.

Entre sombreros, calzado y chamarras de llamativos colores, el argentino muestra su amor por las prendas exóticas y vistosas. Como él mismo afirma, no le gusta pasar desapercibido y cree que la moda es una extensión de su carácter.

Hasta el momento el canal cuenta con más de 50 mil suscriptores y en menos de un día, su primer video ya alcanzó más de 100 mil reproducciones.

La ruptura con Elisa Beristain ha dado mucho de qué hablar, especialmente porque su relación en pantalla era una de las principales fórmulas de éxito del programa. Sin embargo, Ceriani no parece dejarse afectar por las críticas o especulaciones, y en lugar de eso, se presenta como un hombre que ha decidido avanzar solo, a su propio ritmo y sin miedo a lo que vendrá.

Javier Ceriani y Elisa Beristatin increparon en vivo a René Franco, quien recibió críticas por "su protagonismo" durante una entrevista con el exparticipante de LCDLFMX. (Chisme No Like / YouTube)

Cabe recordar que, rumores apuntan a que Javier Ceriani quedó fuera de Chisme No Like por haber revelado que a Elisa Beristain le fue infiel su esposo Pepe Garza, de 59 años de edad.