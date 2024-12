Cuánto cuestan los boletos para ‘The Warning’, la banda que se volvió viral tras acusaciones de ser “privilegiadas”

La banda de rock mexicana tuvo un momento en el escenario de los VMA´s. (REUTERS/Andrew Kelly)

The Warning, la popular banda de rock originaria de Monterrey, se volvió tendencia en redes sociales luego de que una internauta acusara a sus integrantes de ser simplemente chicas con dinero que lograron el reconocimiento gracias a ciertos privilegios.

Este comentario provocó que miles de fanáticos de las hermanas Daniela, Paulina y Alejandra Villareal las defendieran la calidad de su música y su importancia tomando en cuenta el género que tocan en un país donde el éxito suele verse en otros ritmos musicales.

La tendencia de The Warning fue tal que prometieron sacar canción antes de Año Nuevo si la viralización continuaba: “Si llegamos al número #1 de Tendencias, sacamos nueva canción antes de que termine el año”.

The Warning se presentará en el emblemático Auditorio Nacional, y hasta el momento ya han abarrotado dos fechas. Debido al éxito, hay un tercer concierto agendado y aquí te contamos cuánto cuestan los boletos.

Los precios para ver a The Warning en el Auditorio Nacional

Quiénes son The Warning, las mexicanas que triunfaron con su ‘rock mexa’ (Fotos: cortesía)

Debido al éxito, las secciones más cercas al escenario para la fecha de The Warning programada para el 7 de febrero del 2025 ya están agotadas; sin embargo, aún hay boletos en otras zonas del Auditorio Nacional.

Balcón $1,098 pesos mexicanos

Primer Piso $732 pesos mexicanos

Segundo Piso $488 pesos mexicanos.

Cabe mencionar que si eres usuario de tarjeta de crédito Citibanamex, podrás comprar tus boletos a 3 meses in intereses. El Auditorio Nacional es uno de los recintos para conciertos mejor evaluados del país, debido a su buen equipo de audio y a la extraordinaria vista que se tienen de cualquiera de sus zonas.

Los mejores mensajes a favor de The Warning

La baterista ha sido reconocida como una de las mejores del mundo Foto: Cuartoscuro

Luego del comentario que puso en tendencia a la banda, miles de fans defendieron a las artistas en comentarios como:

“Me da mucho gusto que hoy se hable y se le dé su lugar a The Warning. Muchos conocimos a las hermanas Villareal por este cover que hicieron en sus inicios de Metallica. Se les notaba la pasión y el talento”.

“Más gente que escuche The Warning en el mundo por favor, su música es mucho más buena que muchos de los artistas mexicanos más famosos. Te podría dar muchas razones para escucharla pero para no alargarme solo digo (es música de calidad). Y se que serán una banda de las grandes”.

“El nivel de resentimiento que tienen contra The Warning solo porque ‘tienen dinero’ es sobrehumano. Por eso México está estancado en la mediocridad, porque en vez de valorar, aprender y sacar lo bueno del que triunfa, demeritamos sus logros. Porque ‘si yo no pude’, entonces nadie debe poder. Y aún así, se las han arreglado para llegar a las grandes ligas. Aunque les duela a muchos, The Warning es la cara del rock en México”.