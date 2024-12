Éste es el estado de salud de Yolanda Andrade hoy 1 de diciembre

(Instagram/@montseyjoetv)

La salud de Yolanda Andrade ha generado preocupación en el medio artístico en fechas recientes debido a problemas que ha presentado de movilidad, visión y comunicación, que le ha dificultado incluso articular palabras, por lo que descansar es fundamental en estos momentos para ella.

Este domingo, la exBig Brother compartió una historia en redes sociales que reflejó un momento de tranquilidad y recuperación. En el video, se le observa a bordo de un avión, leyendo una revista mientras admiraba a Salma Hayek, quien aparecía en las fotografías de la publicación. Andrade, con lentes oscuros para proteger su visión, lo cual da un mensaje positivo para quienes la siguen.

Yolanda Andrade se muestra mejor de salud, en vuelo de avión Crédito: IG: yolandaamor

Yolanda Andrade ha enfrentado serios problemas de salud

La presentadora de “Montse y Joe” ha vivido un panorama completamente diferente a como se vio hoy en su Instagram, pues en fecha reciente ha sido vista muy afectada por el problema que vive. Sin embargo, no para en sus compromisos laborales, mostrando siempre su fortaleza.

Hace pocos días la conductora compartió al periodista Felipe Osuna, en su canal de YouTube, que tenía planeado hacer un viaje a Los Ángeles, California para buscar respuestas definitivas de su padecimiento, con la ayuda de especialistas.

“Voy a ver a una especialista ya para salir de este rollo”, expresó Yolanda, quien se se mostró profundamente conmovida por las muestras de apoyo que ha recibido durante este proceso.

“He llorado de sorprenderme, de verdad qué bueno que lo viví viva porque ya cuando uno se muere ya no sabes qué onda. He recibido mucho cariño, muchas oraciones y todo. Lo que me pasó a mí fue algo inesperado, es algo muy raro, no sabemos puntual qué es, de ahí me pasó otra cosa, pero fue de repente, pero el amor de la gente ha sido impresionante, de mis compañeros, de la gente que siquiera me conocía”, comentó.

Yolanda Andrade se vio feliz a su regreso al programa. Foto: @montseyjoetv

Yolanda Andrade ha tenido un diagnóstico incierto

Los problemas de salud de la conductora comenzaron en 2019 durante un viaje a Las Vegas. Desde entonces, ha enfrentado complicaciones neurológicas que han marcado un camino lleno de altibajos.

Pero a pesar de las circunstancias, ha mantenido su actividad profesional y en redes sociales, donde comparte mensajes motivacionales, selfies y promociona su programa junto a Montserrat Oliver, que se transmite en Unicable.

Foto: Twitter/@TVAztecaJalisco

Oliver, un fuerte apoyo de Yolanda Andrade

Oliver, ha sido su amiga y colega, pero sobre todo un pilar fundamental durante esta etapa tan difícil. En entrevistas recientes, esta última destacó la importancia de brindar apoyo y paciencia.

“La acompaño como puedo. Yo soy muy desesperada, pero hay que respetar los tiempos de cada quien”, comentó Oliver, desmintiendo además rumores sobre una posible cancelación de su programa.

Yolanda Andrade se ausentó de las grabaciones del programa "Montse & Joe" por temas de salud. Foto: Vibra Radio Sinaloa, YT