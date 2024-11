Emiliano Aguilar prefiere no hablar de la relación de su hermana con Christian Nodal: “Que sea mi cuñado no me importa”

El hijo mayor de Pepe Aguilar aseguró que no le importa que Nodal sea parte de su familia. Foto: IG@emiliano_aguilar.t AFP

Christian Nodal y Ángela Aguilar se encuentran en el ojo del huracán desde hace unas semanas, cuando se dio a conocer la versión de Cazzu sobre el supuesto triángulo amoroso que protagonizó con los intérpretes de “Dime cómo quieres”.

A partir de ese momento, inició la ola de críticas a Ángela y Nodal quienes decidieron sellar su amor con una ceremonia civil, acción que fue duramente cuestionada por el público.

Entre dimes y diretes sobre lo que ocurre con la joven pareja, la dinastía Aguilar se ha colocado en el centro de atención a raíz de las diferentes polémicas en las que se han visto envueltos, las cuales van desde una demanda laboral por parte de un extrabajador hasta el rechazo por la cantante de “Gotitas Saladas”.

Al panorama poco favorecedor para la popular familia del regional mexicano, se suman las acciones de José Emiliano Aguilar, hijo mayor de Pepe Aguilar, quien está completamente alejado de la dinastía y continuamente parece coquetearle a Cazzu, expareja del ahora esposo de su hermana.

(Instagram)

Emiliano Aguilar está enfocado en sus proyectos lejos de la familia Aguilar

La boda de los cantantes mexicanos desató todo tipo de comentarios en los medios por la ausencia de muchos integrantes de los Aguilar; entre ellos, Antonio Aguilar Jr., Majo Aguilar y José Emiliano Aguilar, pues pese a tener el mismo lazo de sangre, se decidió que estuvieran fuera de la celebración.

Desde ese momento se comenzó a especular sobre un posible distanciamiento en la familia, lo que parece ser cierto en el caso del hermano mayor de Ángela Aguilar, quien aseguró que las acciones de los intérpretes del regional mexicano lo tienen sin cuidado.

Emiliano Aguilar, de 31 años, es hijo de Pepe Aguilar y su primera esposa (Foto: Instagram)

En un reciente audio compartido en el canal de YouTube de Michelle Rubalcava, excolaborador de Venga la Alegría, quedó al descubierto que el primogénito del “Bandido de amores” no tiene relación alguna con el cantante de “Botella tras botella”.

“Yo nunca he hablado con él, él abría los conciertos de mi papá antes en Estados Unidos, yo una vez lo conocí, lo saludé y todo bien”, compartió

Asimismo, detalló que actualmente no tiene una relación cercana con su cuñado, pues prefiere guardar sus energías para sus proyectos personales, y considera que tanto su hermana como su pareja ya tienen edad para tomar sus propias decisiones.

“Ahorita no hablo con él. No me quiero escuchar como bien mala onda, porque realmente estoy enfocado en lo mío. Que realmente sea mi cuñado no me importa, la neta”, mencionó.

Y agregó: “Ya están grandes, como para que yo diga ‘no es que sabes que yo pienso esto’, no me importa tanto. Yo estoy muy metido en lo mío, por eso es que a mí lo de Christian Nodal y mi hermana no. Que les vaya bien”, concluyó.