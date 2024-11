Segundo tráiler de GTA 6 genera teorías sobre su fecha de lanzamiento en México

La sexta edición de una de las mejores sagas en la historia de los videojuegos ha generado múltiples teorías en los fans (@RockstarGames/X)

La emoción alrededor de Grand Theft Auto VI sigue creciendo, y ahora, una nueva teoría ha encendido la especulación: el segundo tráiler del juego podría estrenarse muy pronto, específicamente el 22 de noviembre. ¿De dónde surge esta idea? Aquí te contamos todo lo que sabemos.

Se rumorea que este próximo avance podría centrarse en Jason, uno de los protagonistas de la historia de GTA 6. Aunque esto no ha sido confirmado, sería una estrategia lógica para mantener el interés en la narrativa, especialmente tras el primer tráiler, que presentó a Lucía, la otra protagonista principal.

En cuanto al lanzamiento oficial del juego, Rockstar ha fijado su estreno para el otoño de 2025, lo que significa que llegará entre septiembre y noviembre de ese año.

¿Por qué el 22 de noviembre?

El adelantó provocó que los seguidores de la saga generen teorías respecto a su fecha de lanzamiento (X/@rockstargames)

La teoría que circula en redes sociales comenzó con una publicación de Rockstar Games en X (antes conocido como Twitter). La imagen mostraba un detalle aparentemente inocuo: una Luna asociada al día 22 de noviembre. Para muchos, esto es una pista clara del lanzamiento del esperado tráiler.

Si bien Rockstar Games no ha confirmado oficialmente esta información, la comunidad de fanáticos no ha tardado en analizar cada detalle. Este nivel de expectativa no es nuevo para la franquicia, ya que cada nueva entrega o actualización de GTA genera un entusiasmo masivo.

Lo que se sabe de GTA 6

Una ciudad inspirada en Miami. La próxima entrega de Grand Theft Auto estará ambientada en Vice City, una versión ficticia de Miami, ubicada en el estado imaginario de Leonida. Este escenario, presentado en el primer tráiler, combina el estilo característico de GTA con una narrativa emocionante que promete ser memorable.

Protagonistas y trama. El juego sigue las historias de Lucía, una exconvicta, y Jason, quienes se embarcan en una serie de actividades delictivas, como robos a gasolineras, persecuciones a alta velocidad y fiestas llenas de caos. Todo esto tendrá lugar en un mundo abierto detallado y lleno de posibilidades, lo que refuerza el legado de la saga.

La historia de Grand Theft Auto

Rockstar Games lanzará el primer tráiler de Grand Theft Auto VI en diciembre.

Desde su lanzamiento inicial, Grand Theft Auto ha evolucionado para convertirse en una de las franquicias más icónicas de la industria de los videojuegos.

El primer GTA ofrecía un entorno en 2D donde los jugadores asumían el rol de un criminal. Sin embargo, con GTA III en 2001, la serie dio un salto al 3D, marcando el inicio de los mundos abiertos complejos y llenos de narrativa.

Éxitos Memorables

GTA: Vice City (2002): Inspirado en Miami en los años 80.

GTA: San Andreas (2004): Basado en la cultura californiana de los 90.

GTA V (2013): Presentó a tres protagonistas y un mapa masivo basado en Los Ángeles, consolidando su lugar como una de las entregas más exitosas.

Grand Theft Auto está disponible en una amplia variedad de plataformas, lo que asegura que los jugadores puedan disfrutar de sus títulos favoritos sin importar el dispositivo: Consolas: PlayStation y Xbox. PC: A través de plataformas como Steam. Tiendas digitales: PlayStation Store, Microsoft Store y más.

La serie GTA ha sido calificada como inapropiada para menores debido a su contenido explícito. En Estados Unidos, la ESRB clasifica los juegos como Mature (M), mientras que en Europa, la PEGI los etiqueta como PEGI 18. Estas restricciones reflejan temas como violencia, lenguaje explícito y actividades delictivas.

Con la especulación en su punto más alto, los fanáticos de GTA están atentos a cualquier pista que Rockstar Games pueda dejar. Ya sea el 22 de noviembre o no, el próximo tráiler será crucial para mantener el interés hasta el lanzamiento oficial en 2025.

Mantente conectado para más actualizaciones sobre GTA 6, su trama, y los detalles que podrían definir el futuro de esta icónica franquicia.