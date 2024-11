¿La UNAM y el IPN en peligro? PRI y PAN arremeten contra Sheinbaum por posible recorte al presupuesto de universidades: “Traición”

El coordinador del PRI, Rubén Moreira, remarcó que aún falta por rectificar el presupuesto de otras casas de estudio. CRÉDITO: X: @rubenmoreiravdz

Luego de que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) rectificara —el viernes pasado— el presupuesto para la UNAM y el IPN, las facciones parlamentarias de oposición en la Cámara de Diputados se lanzaron contra la propuesta económica de 2025, a la que que calificaron de “ilusoria”.

A pesar de que Hacienda corrigió su desacierto y lo calificó como un “lamentable error”, el coordinador del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Rubén Moreira, señaló que la decisión de reducir los recursos para las universidades públicas fue intencional y pidió un trato igualitario para todas las casas de estudio de los niveles medio y superior.

El coordinador parlamentario remarcó que aún falta por rectificar el presupuesto para algunas instituciones educativas y aclaró que los recortes se aplicarán para: la Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro (-8%); la Universidad Pedagógica Nacional (-8.2%); el Tecnológico Nacional de México (-7.6%); el Centro de Investigación y de Estudios Avanzados (-9.1%); el Colegio de Bachilleres (-4.5%) y, finalmente, la reducción del 2% para el Conalep.

La Secretaría de Hacienda rectificó su error en los presupuestos para la UNAM y el IPN en 2025, a través de un comunicado. CRÉDITO: Gobierno Federal.

En una entrevista para Heraldo Radio, Moreira manifestó que Hacienda no corrigió ni se pronunció respecto a la reducción de presupuesto de estas instituciones. “Estos centros educativos no han protestado y tendrán problemas el próximo año si esta situación no mejora. Son escuelas de alta calidad, que tienen un estándar académico importante y parece que se les está despreciando”, refirió.

PAN señala “incongruencias” y “mentiras”

Por otro lado, el vicecoordinador de la bancada del Partido Acción Nacional (PAN), Federico Döring, calificó como una “incongruencia” que una propuesta presupuestal presente reducciones a la educación, cuando este rubro es primordial en la administración del Ejecutivo.

En su cuenta de X, Döring acusó a la presidenta Claudia Sheinbaum de “traicionar” sus ideales y su pasado universitario, así como de intentar “engañar a la ciudadanía” al asestar un golpe al presupuesto de las casas de estudio. Además, afirmó que la bancada panista en la Cámara “dará batalla” por el restablecimiento de los recursos para la educación superior, al menos al nivel registrado en este 2024.

SHCP admite error y señala aumento de presupuesto

El viernes pasado, la Subsecretaría de Egresos de la SHCP informó que, debido a un “lamentable error”, los presupuestos para 2025 de la UNAM y el IPN resultaron disminuidos en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2025.

No obstante, a través de un comunicado, garantizó que los presupuestos de ambas casas de estudios aumentarán en un 3.5 por ciento respecto al año anterior.