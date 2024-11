Desde gritos desafinados, bellezas diversas y errores de idioma: los mejores memes de Miss Universo 2024

Memes de Miss Universo 2024

La edición 2024 del certamen de belleza Miss Universo dejó toda una lluvia de memes en las redes sociales por diferentes razones que abrieron la conversación de la audiencia que estuvo al pendiente de esta transmisión.

Este concurso se realizó la noche de este sábado en la Arena Ciudad de México, en la capital de este país, en donde llegaron las participantes de diferentes países del mundo para demostrar su talento frente al respectivo jurado.

Aunque hubo quienes quedaron satisfechos con el resultado, hubo personas que cuestionaron si la ganadora merecía realmente llevarse la corona o no, pues los grupos de fans de diferentes nacionalidades salieron en defensa de su favorita.

El certamen de Miss Universo generó una ola de memes en redes sociales Crédito: csancheznieto

Un asunto que generó polémica fue por la mala traducción de la pregunta del jurado para la participante de Miss Venezuela, lo cual muchos cibernautas consideraron que esto puso en desventaja a Illeana Márquez, pues generó confusión entre los presentes y el público.

Memes Miss Universo 2024

El conductor se mostró muy apenado con el momento (Ventaneando)

Estos memes hubo en Miss Universo 2024

A continuación te presentamos los mejores memes sobre lo que ocurrió en este certamen de belleza, en donde la nicaragüense Sheynnis Palacios le entregó la corona a Victoria Kjaer, representante de Dinamarca.

Los gritos de las 130 participantes generó risa para algunas personas, pues algunas lo hicieron desafinadamente, otras lo hicieron con mucha intensidad, mientras que ciertas chicas lo hicieron de una manera muy peculiar, que incluso fue motivo de que influencers recrearan este momento.

El certamen de Miss Universo generó una ola de memes en redes sociales Crédito: altamirandax

Hay quienes incluso no les gustan los recientes cambios que hubo en Miss Universo que incluso ya deja participar a mujeres con hijos, con mayor edad y hasta trans. “Regresen las antiguas reglas donde no podían concursar madres, ancianas, con enfermedades cutáneas y todo lo que estaba mal visto”, señala una persona.

Memes Miss Universo 2024

La película de terror “La sustancia” también ha sido utilizado como meme para algunos cibernautas que no estuvieron de acuerdo con lo que pasó. “Yo fingiendo que no me importa que Colombia no haya pasado al top 30 del #MissUniverse”.

Memes Miss Universo 2024

El problema de la mencionada traducción para la aspirante venezolana fue motivo de muchos memes. “Yo viendo cómo le tradujeron mal la pregunta a Miss Venezuela”, “yo con la respuesta de Miss Venezuela”, “Venezuela cuando le hicieron la pregunta y la traductora no estaba cerca”.

Memes Miss Universo 2024

Personas en redes sociales admiten que les gusta cómo el público toma con humor este tipo de temas. “A mí no me interesa el Miss Universo, pero no puedo negar que los memes son buenísimos”.

Daniela Toloza no avanzó en el Top 30 de Miss Universo y estos fueron los memes - crédito @GonoPiruco/X

Algunos detectaron que hubo una concursante que se equivocó en el opening, pues todas gritaban el nombre del país, pero sólo una también dijo su nombre. “La de República Dominicana después de decir su nombre y el nombre de su país cuando todas sólo dicen el país”.

Mala traducción a la pregunta del jurado a Miss Venezuela en el Miss Universo 2024 | Telemundo

Para algunos les hizo recordar o aprender el nombre de nacionalidades que no conocían: “Así quedé viendo esa cantidad de países que existe #MissUniverse”. Los influencers La Divaza y La José se divirtieron al vestirse como concursantes de belleza.

Memes Miss Universo 2024

Hubo un descontento por la participación de Emilia Dides, de Chile, pues su traje típico fue haciendo referencia al programa de “Sábado gigante”, en lugar de resaltar algún aspecto cultural del país.

Memes de Miss Universo 2024