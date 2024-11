¿Quién es el rapero mexicano preso en EEUU que estrena música desde la cárcel y de qué se le acusa?

El 25 de septiembre de 2001, Carlos Coy fue arrestado y acusado de agresión sexual agravada a Jane Doe, amiga cercana Carley hija del rapero, quien lo acusó de violación. (IG-thesonofnorma)

Carlos Coy, conocido artísticamente como South Park Mexican (Parque del Sur Mexicano, SPM), es un rapero mexicoestadounidense nacido en Houston, Texas, el 5 de octubre de 1970. Su apodo proviene del vecindario South Park, donde creció y desarrolló su pasión por la música.

En su infancia asistió a diversas escuelas primarias antes de ingresar al programa de música magnet en la Escuela Intermedia Welch. Posteriormente, continuó su educación en la Escuela Secundaria Woodson y la Escuela Secundaria Milby, aunque abandonó esta última en 1987 mientras cursaba el noveno grado.

Aunque el rapero terminó la secundaria, no tuvo éxito en la preparatoria de San Jacinto Junior College, donde reprobó todas sus materias. Esto lo llevó a buscar trabajos de bajos ingresos, como vender perfumes para más tarde, dedicarse a la venta de drogas.

En 1994, Coy decidió dar un giro a su vida, comenzando a rapear y grabar bajo el nombre de South Park Mexican. En 1995, junto a su hermano Arthur Jr. y su amigo José Antonio Garza, fundó Dope House Records (Registros de la Casa de la Droga), un sello discográfico que se convertiría en un pilar en su trayectoria.

El éxito del rapero chicano

South Park Mexican (Parque del Sur Mexicano, SPM) comenzó su carrera musical en el rap cristiano, sin embargo, desistió del género musical, por lo que optó por un estilo más libre y auténtico, capturando así la realidad de su vida y entorno urbano.

Debutó con su álbum Hillwood (Colina,1995) bajo la dirección de su misma disquera. Para 1997, Coy colaboró con artistas como Rasheed, Low-G y Pimpstress, un año después lanzó su proyecto, Hustle Town (Ciudad Bulliciosa, 1998) y firmó con el cantante de Rhythm and blues (R&B) estadounidense, Baby Bash (Bebé descarada).

Su cuarto disco, The 3rd Wish: To Rock the World ‘s (El tercer deseo: sacudir el mundo, 1999), con el éxito “High So High”(Alto tan alto), lo posicionó dentro de los 50 de la lista de Bill Rap Hot Track. En el 2000 firmó con Universal Music Group, quien lanzó Time is Money (Tiempo es dinero) y The Purity (La pureza) el mismo año, además de Never Change (Nunca cambies) en 2001.

En los Premios de música de la prensa de Houston de los 2000, Coy ganó seis premios, incluyendo Músico del Año, Mejor Artista de Rap/Hip-Hop, Compositor del Año, Canción del Año con High So High y Álbum del Año con The 3rd Wish: To Rock the World´s. También, su sello fue reconocido como el Mejor Sello Local, según Houston Press, ese año la disquera registró ventas que superaron los 1.5 millones de unidades.

¿Por qué arrestaron a South Park Mexican?

El 25 de septiembre de 2001, Carlos Coy fue arrestado y acusado de agresión sexual agravada a Jane Doe (nombre utilizado para mujeres anónimas que aparecen en juicios), amiga cercana Carley hija del rapero, quien lo acusó de violación.

El 6 de marzo de 2002, la oficina del fiscal de distrito del condado de Harris presentó cargos adicionales al caso, alegando que el 3 de febrero, Coy, quien estaba esperando el juicio por Jane Doe, y algunos amigos recogieron a dos fans de 14 años y las llevaron a un motel en el norte de Houston.

Tras las denuncias de ocho mujeres, entre ellas niñas y jóvenes, la menor de tan solo nueve años, el rapero Carlos Coy negó los hechos. Sin embargo, el 30 de mayo de 2002, fue condenado a 45 años de prisión y a pagar una multa de 10,000 dólares. Se estima que podría solicitar libertad condicional al cumplir 52 años de edad.

Después de la sentencia, las fiscales del condado de Harris, Denise Oncken y Lisa Andrews, expresaron a la prensa que habrían preferido una condena más larga. El 4 de septiembre de 2002, Mary Doe presentó una demanda civil en nombre de su hija, Jane Doe, exigiendo una compensación económica.

A pesar de su encarcelamiento, el 3 de octubre de 2006, Dope House Records lanzó el décimo álbum de South Park Mexican, When Devils Strike (Cuando lo demonios atacan), lo cual generó una amplia variedad de reacciones, desde la indignación de defensores de las víctimas hasta la satisfacción de algunos de sus seguidores.

La reacción de su familia

De acuerdo con las declaraciones de uno de los productores de Dope House Records, Pete “Dirty Werk” Camarillo, las pruebas contra Coy no eran sólidas, por lo que se comenzó una campaña, organizada por su familia y amigos para alegar su liberación “Free SPM” (SPM libre).

“Creemos que fue básicamente una cacería de brujas. Realmente no les gustaba ver a un mexicano en su tipo de posición, así que creo que intentaron hacer lo que pudieron para frenarlo, pero ya sabes, este disco (When Devils Strike, “Cuando lo demonios atacan”) que acaba de salir es simplemente una prueba de que no se puede detener lo que la gente quiere, y no se pueden cambiar las creencias de la gente a pesar del tipo de propaganda... que se difunda” declaró en 2006 para el diario independiente, Houston Press.