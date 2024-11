Conflictos familiares; señalan diferencias entre Thalía y Camila Sodi tras la muerte de Ernestina Sodi

A menos de una semana de su sensible fallecimiento, comienzan a haber diferencias entre la familia Sodi. Foto: Jesús Avilés

El pasado viernes 8 de noviembre, el mundo del espectáculo mexicano y la familia Sodi se vio envuelta en luto por la muerte de Ernestina Sodi, periodista, escritora y hermana de la reconocida cantante Thalía y de Laura Zapata. Ernestina falleció a los 64 años, luego de estar internada en un hospital de la Ciudad de México tras sufrir dos infartos al miocardio y la ruptura de la vena aorta.

El dolor de la pérdida fue expresado por su hija, Camila Sodi, quien compartió en su cuenta de Instagram una fotografía en la que aparece Ernestina de joven, acompañada de un mensaje sencillo pero conmovedor: “Mi mamá, abuela de mis hijas. Noviembre, 2024. Descansa en paz”. En esa simple imagen se condensaba todo el amor y la tristeza de una hija que, en medio del dolor, despedía a la mujer que le dio la vida.

Laura Zapata comparte sensibles mensajes en medio del luto por la muerte de su hermana Ernestina Sodi: “Paz y cierre” (Foto: X/ Laura Zapata )

Partiendo de esa misma premisa, Thalía, su hermana, también recurrió a las redes sociales para rendirle homenaje a la escritora con un mensaje lleno de emotividad, dando muestra del complicado momento que vive.

El fallecimiento de Ernestina no llegó de manera repentina, ya que, días antes, se dio a conocer que su situación de salud era crítica, pues como ya se mencionó, había sufrido un par de infartos y una grave ruptura de la vena aorta, lo que complicó aún más su pronóstico. A raíz de ello, Camila Sodi, quien estuvo acompañando a su madre durante todo el proceso, firmó la voluntad anticipada para que se tomara la decisión de no continuar con tratamientos invasivos y de desconectarla, permitiéndole partir en paz.

No obstante, este doloroso paso no estuvo exento de controversia, ya que, en los últimos días comenzaron a circular rumores difundidos por la revista TVyNotas y citados por la cuenta de espectáculos La Portada A.I., en donde se menciona que hubo diferencias familiares respecto a la decisión de desconectar a Ernestina. Según señala el informe, Thalía aparentemente no estaba de acuerdo con esta determinación, lo que habría causado tensiones entre ella y su sobrina Camila.

La publicación señaló que la cantante mexicana había mostrado su deseo de mantener con vida a su hermana, lo que generó rencillas dentro del seno familiar en un momento tan delicado. Sin embargo, hasta el momento, ninguno de los involucrados ha confirmado o desmentido estos detalles, y la familia Sodi ha decidido no emitir declaraciones públicas sobre la situación.