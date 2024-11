Temach, polémico influencer, recibe ola de ‘hate’ tras aparecer con radical cambio de imagen: “Bien incongruente mi compa”

El youtuber El Temach sorprende a su audiencia con noticias de un posible retiro de las redes (eltemach)

El creador de contenido El Temach siempre da de qué hablar gracias a las constantes publicaciones que emite a través de las redes sociales y por las declaraciones que da en todo momento.

En fecha reciente el influencer participó en el podcast de Luisito Rey para hablar de temas actuales en sus vidas. Sin embargo, algo que llamó la atención no fue tanto el contenido de dicha plática, sino más bien por su aspecto físico con el que llegó al programa por internet.

Este cambio de imagen llamó la atención del público ya que el famoso regularmente da consejos para mantener una vida sana, por lo que algunos internautas comentaron que es incongruente que no lleve a cabo lo que generalmente dice.

“Al Temach le hace falta ver a Temach para que le fomente el ejercicio. Bien incongruente mi compa”, “es panza falsa”, “más bien tiene pegado la cangurera al piso”, “ta chida la botarga de Temach”, señalaron algunas personas en el público.

“El Temach se ve que no anda en modo guerra está re gordo jajajaja y si quiere venir a poner a todos en modo guerra, vato chistoso”, agregaron otros seguidores.

Hubo quien incluso aplaudieron a Luis que invitara al Temach a su canal de YouTube, a pesar de las críticas negativas que recibió.

“Ya te habías tardado Luisito en traer a alguien de calidad”, “realmente sí me dio mucha risa”, “primera vez que trae a alguien que sí valga la pena ver”, “ese vato el Temach le agarró el rollo al Luisito”, se puede ver en el canal de Luisito.

El Temach generó polémica con Mario Bezares

Hace poco menos de un mes El Temach generó controversia después de la final de la segunda temporada de “La casa de los famosos México”, pues no le pareció que el ganador, Mario Bezares, le regalara los cuatro millones de pesos a su esposa Brenda Bezares.

El youtuber no dudó en asegurar que todas las mujeres son adictas a la atención. (IG Brenda Bezares / Captura de pantalla)

Luis Castillejas, nombre real del youtuber dio argumentos contundentes respecto a Mayito, de quien opinó que él se siente superior durante años y darle el dinero a su esposa, dijo, fue la manera que encontró para compensar lo que vivió tras las acusaciones en su contra por el homicidio de Paco Stanley, hace 25 años.

“¿Vieron a la esposa? Ese es otro arquetipo bien triste. La morra que recibía un chingo de atención cuando era jóven y de grande ya no recibe atención…. ¿vieron a la esposa de Mario Bezares diciendo que se iba a casar con un rey y que le andaba persiguiendo los reyes?

“Iba a tener un novio millonario y preferí a tu papá, pero a un nivel escándalo y violento. La mora le ha de decir. ‘No mam**, yo me casé con un famoso, no con un pende**. Son adictas a la atención y cuando se casan con un famoso, pero resulta que el famoso ya no es famoso y los famosos de ahora no la pelan porque ya tiene más de 45, pues se resiente y no se resienten con el sistema, sino con su marido famoso”, comentó.

El actor asegura que la esposa del ganador de LCDLFM se está aprovechando de él. Crédito: El Temach