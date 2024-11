Las polémicas pistas sobre su familia y la infidelidad que Majo Aguilar dio en el programa ¿Quién es la Máscara?

La cantante actuó una breve escena donde abordó el tema de la infidelidad y la presión debido a la familia a la que peretence. (Ocesa).

El domingo 10 de noviembre, el programa ¿Quién es la máscara? sorprendió a su audiencia al revelar la identidad de dos famosos. Según las reglas del concurso, dos personajes debían ser eliminados, convirtiéndose así en el quinto y sexto participantes en despedirse de la competencia.

La primera revelación de la noche fue la de Maraña, personaje interpretado por la streamer Samy Rivers. Poco después, fue el turno de Pony, quien resultó ser la cantante Majo Aguilar. Durante su participación, la cantante mostró varias pistas relacionadas con su familia y su árbol genealógico, lo que generó especulaciones entre los jueces y el público.

Majo Aguilar se convirtió en la sexta eliminada del programa. (@eslamascara)

“Aunque mis padres jamás me lo reprocharon, viví una pasión a escondidas, fue tan divertido. Muchos me lo aplaudieron, además estaba programado para amarte. Sí somos almas gemelas, aunque eso significaba estar bajo los reflectores. Bajo mucha presión he estado muchas veces en mi vida, lo bueno es que tú siempre has estado ahí para acompañarme y recordarme y recordarme que la sangre no debe ser un peso sino tu mejor aliado”, explicó Pony

“Ándale, almas gemelas o sea tuvo un amante”, comentó Martha Higareda tratando de adivinar de quién se trataba. Tras la escena de Pony, internautas señalaron que la historia que contó el personaje podría referirse a a la controversia en la que se encuentra su prima Ángela Aguilar y su esposo Christian Nodal. Así como el romance que vivieron sus abuelos, Flor Silvestre y Antonio Aguilar hace unas décadas.

La nieta de Flor Silvestre aseguró que sus abuelos estarían orgullosos de la continaución del legado musical. (@eslamascara)

Tras revelar su rostro, fue proyectada la presentación de Majo Aguilar ante los jueces y los televidentes.

“Detrás de este refinado e irreverente caballito se esconde una de las grandes promesas de la música mexicana. Una joven que lleva el arte en la sangre, nieta de las leyendas, Flor Silvestre y Antonio Aguilar. Es parte de una dinastía que ha dejado huella en la música, con dos nominaciones al Grammy Latino, su nombre se ha consolidado en la industria musical. Con su álbum ‘Mi herencia, mi sangre’, Majo ha sabido combinar la fuerza de sus raíces con un estilo modernos y personal”.

Por su parte, Carlos Rivera, quien descubrió la identidad de Pony, le dedico un emotivo mensaje a la integrante de la dinastía Aguilar. “Ver a alguien como tú, que está llevando el apellido con tanto amor, con tanta dignidad es tan bonito ver como la familia continúa un legado tan maravilloso de dos personajes que en la historia de la música de nuestro país son tan grandes y tenerte aquí es un lujo”, expresó.

“Yo creo que acá han de estar muy contentos que acá seguimos dando patadas en el escenario, ahora los nietos”, respondió Majo Aguilar.