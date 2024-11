Beba Montes defiende a su hermana de las acusaciones de Paola Suárez: “No es porque seamos payasas”

Gala y Beba Montes salieron de un evento en Monterrey por falta de seguridad (Instagram/ @labebamontes)

Durante el primer fin de semana de noviembre, Gala Montes se convirtó en tendencia tras darse a conocer que había abandonado un evento en Monterrey que tenía programado con Paola Suárez y Briggitte Bozzo.

Una de las primeras en hablar sobre lo ocurrido fue la amiga de Wendy Guevara, quien aseguró que la intérprete de “Tacara” no había aguantado el estrés de convivir con gente borracha en un antro.

“Solo quedamos Briggitte, mi comadre, La Diabla y se acaba de ir Gala. Porque Gala no aguantó el estrés. Llevamos 4 fotos y no aguanto el estrés”, aseguró la integrante de “Las perdidas”.

En un intento por calmar a los asistentes, Paolita salió para hablar con las personas, pero tras fracasar, las fotografías que se tenían pactadas tuvieron que ser canceladas: “La gente está muy eufórica allá afuera”, mencionó.

(Captura de pantalla @paolitasuarez28)

Una vez que se calmó el caos, Suárez compartió una imagen junto a la actriz venezolana afirmando que es su comadre. De igual forma, volvió a arremeter contra la actriz de melodramas, argumentando que si no saben convivir con “gente borracha es mejor no asistir”.

“Si no saben aguantar y no saben venir a un antro con la gente borracha y estresada, mejor ni vengan. No vengan ni a cantar”, concluyó.

Beba Montes sale en defensa de su hermana; asegura que no son “payasas”

Desde las declaraciones de Paola Suárez, la ex habitante de La Casa de los Famosos México se ha mantenido en silencio. Sin embargo, en una reciente alfombra roja, Beba Montes, su hermana, compartió su versión de los hechos con la prensa.

“Ella se terminó saliendo. Empezaron a golpear las puertas. La seguridad no estaba apta. Hubo situaciones que se salieron de control. Nosotras vemos por nuestra seguridad, ustedes saben cómo está el país”, expresó.

Y agregó: “No es porque seamos payasas, es que la seguridad no cubría lo que necesitábamos. Tan es así que se terminaron saliendo los demás”, concluyó.

(Captura de pantalla @paolitasuarez28 / @galamontes)

Luego de ser cuestionada sobre su relación con Paolita, mencionó: “Yo no tengo nada que decirle, no la topo. Lo que ella haya visto y haya sentido es desde su perspectiva, yo ni la topo”.

¿Qué pasó con Briggitte Bozzo?

Debido a que en el mismo evento de Monterrey se encontraba su excompañera de reality show, los medios se dirigieron con Gala Montes para saber cómo va su amistad después de salir de la competencia.

Entre dimes y diretes sobre un posible distanciamiento, la actriz de telenovelas mencionó que prefiere resolver todos los malentendidos de manera privada.

“La verdad es que me gustaría verlo con Briggitte y no contigo. Prefiero verlo con Briggitte”, comentó con la prensa en la alfombra roja de los Premios Impulse.