Jorge Ortiz de Pinedo se retira de los escenarios de CDMX por recomendación de sus doctores

Jorge Ortiz de Pinedo compartió detalles de su salud con Ventaneando/ @jorgeortizdepinedoficial

Jorge Ortiz de Pinedo compartió para la audiencia de Ventaneando cómo va su carrera como actor y comediante, además de dar detalles de su salud y de la relación de sus médicos, quienes le aconsejaron abandonar definitivamente los escenarios, al menos los de la Ciudad de México.

Y es que desde hace algunos años la salud del actor no ha sido del todo óptima, pues la EPOC (Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica), el síndrome de mielodisplasia y el cáncer de pulmón son padecimientos con los que ha vivido y que lo han llevado a tener que usar oxígeno, incluso mientras actúa.

El actor contó a Pati Chapoy: “La verdad es que los doctores me dijeron ‘ya se tiene que retirar del escenario como actor, no puede usted estar trabajando con oxígeno y menos en una ciudad como México’, y me dijeron que solo podía producir, dirigir, escribir, y eso es lo que voy a hacer. A lo mejor hago algunas obras en puras playas”.

Los programas más famosos de Jorge Ortiz de Pinedo

Jorge Ortiz de Pinedo hizo un cambio radical en su estilo de vida a causa del EPOC, enfermedad que lo orilló a cambiar su residencia a Acapulco. Foto: YouTube

Jorge Ortiz de Pinedo es un actor, productor y director mexicano reconocido por su contribución al entretenimiento televisivo en México. A lo largo de su carrera, ha creado y participado en varios programas de gran popularidad. A continuación se destacan algunos de los más famosos:

“Dr. Cándido Pérez” : Esta comedia sigue las desventuras de un médico ginecólogo, interpretado por Ortiz de Pinedo, conocido por su carisma y sus situaciones cómicas. La serie se convirtió en un gran éxito nacional debido a su humor familiar y personajes entrañables.



“Cero en Conducta” : Un programa humorístico que parodia la vida escolar. Ortiz de Pinedo interpreta a “Jorgito”, un estudiante incansable a pesar de su edad, rodeado de un elenco peculiar que dando vida a los estudiantes y maestros. La serie fue conocida por su sátira de las costumbres escolares.



“La Escuelita VIP” : Una extensión de “Cero en Conducta”, este programa continuó con el formato de parodia escolar, incorporando a un elenco variado y situaciones cómicas. Mantuvo el estilo satírico y siguió siendo popular entre el público.



“Una Familia de Diez”: Esta comedia cuenta la historia de una familia numerosa que vive en un pequeño departamento. Con Ortiz de Pinedo como protagonista y uno de los productores, el programa retrata situaciones cotidianas con un tono humorístico y ha gozado de un recibimiento positivo, lo que provocó su regreso años después de su primera emisión.