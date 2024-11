Pati Chapoy revela en Ventaneando que Daniel Bisogno volverá al hospital hoy: “Le harán una endoscopia” (Ig Bisognodaniel/Ventaneando)

El pasado lunes 4 de noviembre y justo cumpliendo dos meses de la cirugía de trasplante de hígado a la que se sometió, Daniel Bisogno iba a regresar a Ventaneando, luego de que el pasado viernes 1 de noviembre fue anunciado por Pati Chapoy en el famoso programa de TV Azteca. Algo que no pasó.

A pesar de que se había anunciado su reincorporación al espacio televisivo, El Muñeco tuvo que someterse a una serie de exámenes médicos tras presentar complicaciones de salud. Sin embargo, la periodista de espectáculos reveló en Ventaneando la tarde de este martes 5 de noviembre que el famoso regresará al hospital este mismo día ya que le practicarán una endoscopia.

“Tuvo una crisis, inmediatamente fue al hospital, le realizaron varios estudios y su hermana Ivette nos comentó que salió bien de los estudios, regresó a su casa y hoy le practican una endoscopía”, expresó Pati Chapoy en Ventaneando sobre el estado de salud de Daniel Bisogno.

Éste es el estado de salud de Daniel Bisogno hoy 5 de noviembre tras sufrir una nueva crisis médica en TV Azteca (Foto: TV Azteca)

“En cuanto sepamos cómo salió de la endoscopía se los comentamos. Afortunadamente ahorita está en paz y bien”, agregó la periodista de Azteca Uno.

Daniel Bisogno regresa al hospital tras nueva crisis de salud; un día antes sufrió crisis en instalaciones de TV Azteca

Daniel Bisogno, conocido conductor del programa de espectáculos Ventaneando, sufrió una crisis de salud en el estacionamiento de TV Azteca el 4 de noviembre de 2024. Este incidente ocurrió justo antes de su esperado regreso al programa, tras haberse sometido a un trasplante de hígado dos meses atrás debido a problemas de salud que ha enfrentado en los últimos años, empezando desde el 2023.

La periodista Pati Chapoy confirmó la noticia durante una transmisión en vivo en las redes sociales oficiales del programa. Aunque no se dieron detalles específicos sobre los síntomas que presentó Bisogno, Chapoy aseguró que la situación no es grave. Este episodio impidió que el conductor pudiera reincorporarse al foro de ‘Ventaneando’ como había planeado.

Daniel Bisogno regresa al hospital tras nueva crisis de salud; un día antes sufrió crisis en instalaciones de TV Azteca (Especial Infobae, Jovany Pérez)

Los compañeros de Bisogno en el programa aprovecharon la ocasión para enviarle mensajes de apoyo y deseos de pronta recuperación. Rosario Murrieta expresó:

“Ya pronto, Dani, no desesperes”, mientras que Linet Puente añadió: “Aquí está tu lugar, te lo estamos cuidando”. Por su parte, Pedro Sola comentó sobre la seriedad de la situación: “Lo que sucedió no fue cosa menor, entonces sí debe ser muy difícil y si de pronto no se siente muy bien, hay que atenderse”.