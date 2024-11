Noroña reconoce a Pérez Dayán por votar contra la inconstitucionalidad de reforma judicial: “Se fajó del lado del pueblo”

El ministro de la corte Alberto Pérez Dayán votó contra el proyecto de resolución de Juan Luis González Alcántara Carrancá (Cuartoscuro)

Tras semanas de especulaciones sobre la posible declaración de inconstitucionalidad de la reforma al Poder Judicial, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) desechó el proyecto de resolución de Juan Luis González Alcántara Carrancá. Para ello fue de amplia relevancia el voto del ministro Alberto Pérez Dayán, quien fue ampliamente reconocido por Gerardo Fernández Noroña.

Antes de conocer la resolución, pero cuando el ministro ya había fijado su postura, en una conferencia de prensa convocada en el Senado de la República, el presidente de la mesa directiva de dicha instancia arremetió contra las y los ministros que planeaban aprobar el proyecto únicamente con seis votos. No obstante, reconoció el cambio de postura de Pérez Dayán.

“Nuestro reconocimiento a Pérez Dayán, a nuestras tres compañeras: Loretta Ortiz, Yasmín Esquivel, Lenia Batres. Se han fajado del lado del pueblo. Pérez Dayán ha tomado una decisión de consciencia, dificilísima para él en el entorno del linchamiento, violencia, arrogancia que la Corte y ese sector de la derecha tienen”, declaró ante los medios de comunicación.

Noroña reconoció a Pérez Dayán en una conferencia de prensa (Senado de la República)

Si bien era conocida la postura de Lenia Batres, Yasmín Esquivel y Loretta Ortiz contra el proyecto, durante la discusión se sumó Alberto Pérez Dayán al bloque. De acuerdo con su postura, no respaldó la idea de que las y los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) cuenten con facultades para invalidar una reforma constitucional a través de una reforma de inconstitucionalidad.

“Por más que me trate de convencer a mí mismo de lo contrario, resolver en el sentido que propone la propuesta sería, lo digo con todo respeto y exclusivamente en el fuero de mi propia persona, responder a una insensatez llevada irresponsablemente al texto supremo con otra insensatez equivalente al forzar el ejercicio de una facultad que no me fue conferida en el conocimiento de una acción de inconstitucionalidad”, mencionó.

Gracias a su posicionamiento, solamente fueron siete los ministros y ministras que respaldaron el proyecto de Alcántara Carrancá, por lo que quedaron a un voto de lograr la mayoría calificada. En dicho contexto, la ministra presidenta Norma Piña propuso someter a votación la cantidad de votos para proceder con el proyecto, es decir 8 o 6, como dice el nuevo texto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM).

Pese a ello, el Pleno resolvió que la mayoría calificada necesaria para conseguir la procedencia es de 8 votos a favor, motivo por el cual la SCJN desestimó las acciones de inconstitucionalidad contra la reforma judicial. De esa forma, el proceso electoral para jueces, magistrados y ministros en 2025 continúa en pie.