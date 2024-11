Luis Miguel enciende alarmas sobre su estado de salud tras detener unos minutos su concierto en Puebla | VIDEO

'El Sol' regresó a los escenarios tras reagendar cinco presentaciones a causa de neumonía y COVID-19. (Locaspor Mickey, carlos_linares / X)

Luis Miguel encendió las alarmas sobre su estado de salud tras detener brevemente su concierto en el estadio Hermanos Serdán de Puebla. El famoso cantante, quien había cancelado varias presentaciones la semana anterior, tuvo que salir del escenario debido a una aparente molestia de salud, generando preocupación entre sus seguidores.

En redes sociales, varios asistentes compartieron videos del inesperado momento. En estos clips, se observa a la banda en el escenario sin Luis Miguel, quien abandonó la tarima en medio de su show. Los fanáticos señalaron que esta pausa no formaba parte de su rutina habitual, pues en conciertos recientes en la Arena Ciudad de México, ‘El Sol’ solo se retira cuando inicia la participación del mariachi y el ballet regional.

A pesar de la pausa, Luis Miguel regresó al escenario minutos después y continuó su presentación con el clásico “Suave”, lo que desató aplausos y ovaciones de apoyo. Sin embargo, varios seguidores mostraron su inquietud, ya que el artista había tosido visiblemente durante la presentación, un signo que suscitó dudas sobre su bienestar físico.

En X, antes Twitter, personas que asistieron a la presentación afirmaron que la pausa fue corta y, aunque no estuvo planeada, no fue motivada porque Luis Miguel no pudiera cantar, como sugerían alguna versiones: “Mis respetos por su profesionalismo. Es correcto que no está a al 100 pero lo dio todo! Aplausos para Micky, siempre un gran show!”; “Fue solo una pausa pero como siempre sacan lo malo y exageran es la envidia que les provoca o que será ?”; " Lo detuvo 2 min y se la rifó por sacar el show como un verdadero artista!”.

Luis Miguel retomó su gira tras superar una enfermedad respiratoria; sin embargo, durante un show en Puebla, alertó a sus fans al hacer una pausa no programada Crédito: X/ @aztecapuebla

Problemas de salud de Luis Miguel: ¿COVID-19 o cuerdas vocales afectadas?

Luis Miguel canceló varios conciertos el fin de semana anterior, y los rumores sobre su salud no tardaron en surgir. Según el periodista Gustavo Adolfo Infante, el intérprete habría contraído COVID-19, lo que derivó en neumonía y obligó a cancelar presentaciones en ciudades como Pachuca, Querétaro e Irapuato.

Darío León, su manager, confirmó al programa Ventaneando que el cantante tuvo una mejoría y que las fechas suspendidas sería reprogramadas. “La presentación de este sábado está confirmada. Los avances del montaje son visibles, y aquí estará Luis Miguel, listo para deleitar a su público de Puebla”, aseguró León. Esta declaración tranquilizó a algunos seguidores, quienes aguardaban su regreso.

Por otro lado, las periodistas Martha Figueroa y Fernanda Familiar presentaron una versión distinta. Según sus fuentes, Luis Miguel no contrajo COVID-19, sino que padece una inflamación de las cuerdas vocales debido a la carga de su intensa gira. “Lo que yo sé es que Luis Miguel ha tenido muchos conciertos, se le inflamaron las cuerdas vocales, no tuvo Covid, no tuvo enfermedad respiratoria”, indicó Familiar, aunque el equipo del cantante no ha emitido una confirmación oficial sobre esta versión.

Luis Miguel tuvo que salir del escenario debido a una aparente molestia de salud, generando preocupación entre sus seguidores. (luismiguel / Instagram)

Éstas son las nuevas fechas de los shows en CDMX, Pachuca, Irapuato y Querétaro

Ante la cancelación de sus presentaciones en varias ciudades, el equipo de Luis Miguel ya ha reprogramado las fechas para cumplir con sus compromisos. Los boletos adquiridos previamente serán válidos para las nuevas presentaciones:

Ciudad de México: 8 de diciembre (sustituyendo el 28 de octubre) y 10 de diciembre (en lugar del 24 de octubre).

Pachuca: 3 de diciembre (en lugar del 27 de octubre).

Irapuato: 5 de diciembre (por el 31 de octubre).

Querétaro: 7 de diciembre (anteriormente 29 de octubre).

A pesar de las pausas y ajustes en su calendario, Luis Miguel se mantiene comprometido con sus seguidores y su gira, la cual ha sido todo un éxito en México y otros países. Esta gira representa un regreso triunfal para ‘El Sol’, quien sigue demostrando su talento y conexión con el público a pesar de los desafíos de salud.

¿Qué sigue para Luis Miguel?

Mientras su estado de salud se mantiene en el centro de la atención pública, miles de fans continúan atentos a su evolución. La trayectoria y profesionalismo de Luis Miguel siguen siendo incuestionables, y aunque sus pausas y síntomas recientes generaron inquietud, el artista se mantiene firme en su gira y dispuesto a cumplir sus compromisos.