La severa crítica de Loret de Mola contra el gobierno de Sheinbaum, a un mes de haber tomado el poder

Loret asegura que Sheinbaum ha sido sumisa con AMLO Credito:cuartoscuro

El pasado viernes se cumplió un mes de que la presidenta Claudia Sheinbaum tomó protesta como mandataria nacional, y de que recibió la banda presidencial de las manos del ahora expresidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO). A pesar de que la presidenta ha dicho no ser autoritaria, ha bastado un mes de su gobierno para darse cuenta de que sí lo es.

Así lo aseguró el periodista Carlos Loret de Mola el pasado viernes por la noche en su programa noticioso en el medio Latinus.

“Hoy Claudia Sheinbaum cumplió su primer mes como presidenta. Es demasiado pronto para hacer un corte de caja de su sexenio, para dar el juicio, pero este mes ha sido una brújula que está marcando el rumbo de a dónde quiere ir la presidenta y ha donde quiere llevarnos, en un mes lo ha dejado muy claro”, señaló el periodista.

Dijo que la ruta que ha mostrado Sheinbaum es la del autoritatismo. “La carretera del autoritarismo que tiene como destino final la dictadura. No estamos ahí. Falta muchísimo para estar ahí. Pero ya tomamos esa autopista y ya estamos pagando las casetas”.

Señala que es ella la que lleva ese rumbo, porque en un mes, el expresidente Andrés Manuel López Obrador ni siquiera ha aparecido. “Cada vez se sabe menos de él. Ni se sabe dónde está. Es cierto, él dejó trazado el mapa, pero ella lo está siguiendo y hasta con un sello propio ¿Cuál es ese sello? Salió más autoritaria que él”.

Loret de Mola asegura que en un mes, Sheinbaum demostró que el país va en camino al autoritarismo. EFE/Mario Guzmán

Loret de Mola explica que AMLO dejó la receta, y “ella le está echando más sal y más fuego”. Recordó que, con tal de sacar la reforma parab desmantelar al poder judicial, compró a dos senadores del PRD, se alió con la familia Yunes, a quienes “habían arrojado al infierno de la política”, y hasta desaparecieron por unas horas a un senador de Movimiento Ciudadano.

El periosita dice que eso no lo hizo López Obrador, sino que fue Sheinbaum quien lo realizó. “¿Quiénes pueden ser candidatos a jueces, magistrados y ministros? Los que Morena diga; los comités de selección que están integrados por puros leales a Morena. La presidenta pudo haber escogido perfiles profesionales, imparciales, no partidistas... Escogió morenistas, ese no fue López Obrador, eso lo hizo Sheinbaum”.

Explica en su análisis que la independencia al Poder Judicial siempre había sido cuestionada, pero ahora estará peor, pues será 100% Morena. “Para evitar que la Suprema Corte pueda echar atrás la reforma judicial, en cosa de una semana se dio luz verde a la reforma de Supremacía Constitucional de Morena, que en pocas palabras, hace que la Suprema Corte deje de ser Suprema Corte y que su lugar lo ocupe la mayoría morenista en el Congreso, sin que ningún ciudadano pueda defenderse ante las decisiones de la mayoría morenista en el Congreso”.

Loret asegura que esto es el clímax autoritario, y no fue López Obrador quien lo hizo, sino Sheinbaum. Asegura que, si la presidenta no fuera tan autoritaria, no sentiría la necesidad de decir, todos los días, que no es autoritaria.